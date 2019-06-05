Война за помидоры довела кубанскую агрофирму до банкротства

Семья кубанских предпринимателей Артюшкиных 30 лет строила бизнес в Краснодаре — но потеряла его, по мнению хозяев агропредприятия, вследствие агрессивных действий конкурирующих компаний и неквалифицированного конкурсного управления. Семья обратилась в редакцию ФАН.

Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в этой истории.

«Озеленитель-Кубань»

Еще 10 лет назад ООО «Озеленитель-Кубань» считалось одним из самых крепких хозяйств Краснодарского края. Его с нуля организовало малое предприятие «Озеленитель», занимавшееся выращиванием рассады декоративно-цветочных культур, ландшафтными и озеленительными работами в крае.

К 2009 году предприятие обладало машинным парком из 37 единиц спецтехники, административно-бытовым зданием площадью 2639,8 кв. м в Краснодаре, а также цветочным питомником площадью 7 га, включающим в себя итальянскую цветочную теплицу площадью 1 га.

В том же году предприятие построило новый современный тепличный комплекс по итальянским и голландским технологиям для выращивания овощей в закрытом грунте на площади 4 га с собственной газовой котельной в поселке Знаменский, стоимостью 471 млн рублей, компании понадобились дополнительные оборотные средства. Владелец фирмы Любовь Артюшкина обратилась в Россельхозбанк за кредитом 90 млн рублей под 17% годовых, с предоставлением залога имущества на 387 млн.

Когда долг сильней залога

В 2012 году «Озеленитель-Кубань» лишилось основных объемов работ по садово-парковому и ландшафтному строительству и стало быстро накапливать миллионные долги как по налогам, так и перед работниками. Владельцы многократно обращались в Россельхозбанк с просьбой о реструктуризации долга, однако банк отказал им. Фактически дело уже тогда шло к банкротству.

«Стоимость нашего залогового имущества в три с лишним раза превышала сумму долга, — продолжает собеседница ФАН. — Плюс мы выплатили 42 млн банку. Несмотря на это, директор департамента по финансовому оздоровлению предприятия администрации Краснодарского края Олег Шутов внес наше предприятие в список подлежащих банкротству».

Агропредприятию удалось продержаться до февраля 2015 года, говорит собеседница, но к процессу банкротства подключился еще и кредитор компании, Россельхозбанк. С учетом имеющегося кредита в банке долги ООО «Озеленитель-Кубань» выросли до 158 млн рублей. Для остановки роста задолженности, а также в целях финансового оздоровления руководство предприятия согласилось в начале 2015 года на процедуру внешнего наблюдения.

«Находясь в процедуре наблюдения, мы смогли заключить договоры с частными инвесторами, на сотрудников предприятия получены несколько потребительских кредитов в разных банках для засева тепличного комплекса, — объясняет Екатерина. — Благодаря этим средствам был выращен отличный урожай. В 2016 году под санкции попала Турция, и мы понимали, что благодаря продаже нового урожая томатов закроем всю свою кредиторскую задолженность перед всеми».

Именно в тот момент в данной истории появилось ИП «Телков». По словам Екатерины, владелец этой фирмы Александр Телков известен в Краснодарском крае своими связями среди местных чиновников.

Война за помидоры

На предприятии в судебном порядке ввели процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим был назначен Александр Гущин. В 2016 году он отдал в аренду Телкову работающий тепличный комплекс с выращенными плодами томатов и огурцов, хотя в то время действовал договор аренды всего комплекса с другим заказчиком.

Но буквально через два дня после того, как предприятие приступило к отгрузке готовой продукции покупателям и расчетам с кредиторами, группа из 16 молодых людей, вооруженных ножами и битами, произвела захват тепличного комплекса, заявляют в ООО «Озеленитель-Кубань». Это случилось 25 апреля 2016 года.

Молодые люди представляли один из ЧОПов холдинга «Нева», который затем был признан победителем торгов административно-бытового здания площадью 2639,8 кв. м все того же агропредприятия. Артюшкины говорят, что торги прошли по заниженной стоимости — здание было оценено в 60 734 593,80 рублей, хотя Россельхозбанк в 2009 году оценил здание под залог в 146 млн рублей.

«В итоге все надежды расплатиться по счетам рухнули. Хотя только за два месяца работы теплицы давали урожай на сумму 326 млн рублей», — с сожалением говорят на предприятии.

Денег, вырученных за помидоры, хватило бы, чтобы произвести расчет со всеми кредиторами. Общий же ущерб с учетом упущенной выгоды и стоимости имущества руководство тепличного комплекса оценивает сейчас в 953 млн рублей.

Тем временем Россельхозбанк подписал договор уступки прав требований на сумму 61 млн рублей с ООО «Сириус», которое принадлежит на 69% и фактически контролируется компанией «Динской завод строительных материалов». По удивительному совпадению, одним из двух учредителей «ДСЗМ» с долей 49,49% является уже известный нам Александр Телков.

А в 2017 году финансовый управляющий Виталий Снытко продал 100% долю учредителя фирмы «Озеленитель-Кубань» Любови Артюшкиной некоему Александру Ревякину за… 25 тысяч рублей. Опять совпадение: и Телков, и Ревякин — оба выходцы из станицы Динская.

Таким образом, небольшой, по меркам бизнеса, кредит стал инструментом банкротства успешной компании, считает собеседница ФАН. В целом, по подсчетам Артюшкиной, за время работы конкурсного управляющего Александра Гущина предприятие лишилось активов почти на миллиард рублей.

В связи с этим Артюшкина обратилась в полицию с заявлением об открытии уголовного дела против Гущина по статьям 165 пп. «а» и «б» ч. 2 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой». — Прим. ФАН) и 201 ч. 1 УК РФ («злоупотребление полномочиями». — Прим. ФАН). Уголовные дела против Гущина были возбуждены, но Советский суд признал оба постановления об открытии дел незаконными.

ФАН обратилось за комментарием к Евгению Давиденко, начальнику отдела правовой работы и противодействия коррупции в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

«Я не слышал про ООО «Озеленитель-Кубань», поэтому не могу никак прокомментировать, — ответил Давиденко корреспонденту ФАН. — У нас подведомственных организаций с таким названием нет, я ничего рассказать не могу».

Судебные лабиринты

Многочисленные судебные заседания в Краснодарском краевом суде, Арбитражном суде по Краснодарскому краю, Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону, кассационной инстанции Арбитражного суда Северо-Кавказского округа закончились не в пользу владельцев агрокомплекса.

«Юрист конкурсного управляющего Гущина предоставляла не подкрепленные документально доводы, с чем судьи, к нашему удивлению, соглашались, — утверждает Артюшкина. — А некоторые источники в суде даже говорили нам, что есть такая позиция — не принимать никакого положительного решения в нашу пользу во всех судебных инстанциях».

Как следует из сведений, предоставленных ООО «Озеленитель-Кубань» в редакцию ФАН, с момента захвата тепличного комплекса его владельцы обращались во множество инстанций. Они писали на имя президента России, секретаря Совета безопасности, в ФСБ и Генпрокуратуру, нескольким депутатам Государственной думы, в МВД края и т. д. Однако все подобные обращения возвращаются на местный уровень и просто скапливаются в полиции Карасунского округа Краснодара.

«Материалы расследования в данный момент собираются объявить утерянными, так как документальное подтверждение в этих материалах имеется только с нашей стороны, — говорят агрофермеры. — В свою очередь, объяснения Гущина и Телкова ничем не подтверждены».

Ознакомившись с решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2016 года по делу №А32-2899/2014, корреспондент ФАН выяснил, что, по мнению суда, предоставленные Артюшкиной накладные на реализацию овощей не соответствуют «критериям относимости и допустимости доказательств». Например, в них отсутствуют расшифровки подписей и печати организаций. Однако, по словам Артюшкиных, это не соответствует действительности, а все необходимое оформление в документах соответствует деловой практике.

Суд также оценил договор аренды от 16 февраля 2016 года, из которого следует, что должник (ООО «Озеленитель-Кубань») передал в аренду недвижимое имущество взаимозависимому лицу (ООО «Студия «Арт-Ландшафт») и не использует имущество в производственной деятельности. При этом доказательства, свидетельствующие о возможном получении дохода, достаточного для восстановления платежеспособности должника, в материалах дела отсутствуют, заключил суд. Однако экспертной группой подтверждены возможные доходы на сумму в 253 млн рублей, но суд это заключение проигнорировал.

В апреле 2016 года активы агропредприятия начали растаскивать кредиторы, а уже спустя несколько месяцев суды поддержали кредиторов.

А были ли помидоры?

C просьбой дать оценку деятельности конкурсного управляющего Гущина А. И. корреспондент ФАН обратился в саморегулируемую организацию профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих», где Гущин состоял на момент описываемых событий.

Исполнительный директор организации Борис Копытов оказался знаком с этой историей, но сказал, что просто не понимает, в чем там проблема.

«Гущин давно там не управляющий, уже много лет. Там есть такая Артюшкина, — она жаловалась даже в приемную президента. Давно кончилась процедура, уже давно забыли. Чего она хочет, я не знаю, честно говоря», — удивился Копытов.

Более полную картину этой запутанной истории ФАН удалось получить непосредственно у Александра Гущина, который и занимался банкротством ООО «Озеленитель-Кубань».

«Дело в том, что у нас заявитель в деле о банкротстве, то есть тот, кто заявил на себя и предоставил в арбитражный суд заявление о том, чтобы признать себя несостоятельным банкротом, являлся сам «Озеленитель», сама Артюшкина, — раскрыл подробности Гущин в интервью ФАН. — Обычно как банкротится какая-либо контора? Наберет кредитов, кредиты не отдает. Сидит, сидит, а как кредиторы надоедают, они — бах, и заявление в арбитраж».

Арбитраж принимает заявление и вводит процедуру банкротства, продолжил собеседник ФАН.

«А тут у нас кредиторы говорят: отдавай деньги, а она отвечает, что не отдаст, и заявляет, что она банкрот», — добавил Гущин.

Александр Гущин считает, что дело не в том, что суд назначил управляющим именно его или что банкротство было проведено с нарушениями, о чем заявляет Артюшкина. Дело, по его словам, в очень плохом финансовом состоянии предприятия, на основании чего кредиторы имели все законные права выдвигать свои требования к заемщику.

«А насчет процедуры банкротства у нее такое ощущение, что это я пришел и все ей испортил, — заявил Гущин. — Но там основным кредитором был банк. Долг банку, с учетом штрафов и пени, был 158 млн рублей. Вот если у тебя, допустим, все было хорошо, что ж ты тогда хотя бы по 10 миллионов в месяц не платила ему? Тогда кредитор отстал бы от тебя. В общем, обмануть всех не получилось, и теперь все плохие, кроме нее».

Гущин рассказал, что 28 мая состоялся еще один апелляционный суд, где Артюшкина обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела против конкурсного управляющего. Однако апелляционная инстанция оставила решение Советского суда о незаконности возбуждения уголовного дела против Гущина без изменений.

Редиска из Израиля

Чем бы ни закончилась история с ООО «Озеленитель-Кубань», этот случай не единственный, на который читатели и репортеры ФАН вынуждены обращать внимание властей Краснодарского края.

Ранее жители Краснодара жаловались, например, что в городе трудно найти фрукты и овощи местных производителей, даже знаменитые кубанские томаты.

Летом прошлого года корреспондент ФАН в репортаже с говорящим заголовком «Краснодар сегодня: груши из Питера, редиска из Израиля, парк от Галицкого» в красках описал проблемы агробизнеса Кубани, косвенно подтвердив небрежное отношение местных властей к проблемам продовольственной безопасности плодороднейшего российского региона.

Заметим, поддержка отечественных производителей — важнейшая задача правительства, прямо сформулированная в десятках постановлений. Государство выделяет на такую поддержку 400 млрд рублей ежегодно, и результат есть: так, экспорт российской сельхозпродукции в 2018 году достиг $25 млрд против $20 млрд в 2017 году.

В следующем, 2019 году, ожидается еще больший рост экспорта, до $32 млрд. Но, если бы к 2019 году на Кубани уцелела фирма «Озеленитель-Кубань», этот результат, без сомнения, был бы еще лучше.