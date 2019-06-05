Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке просмотров на YouTube

Москва, 5 июня. Певица Валерия заподозрила коллег по сцене — Филиппа Киркорова и Николая Баскова — в том, что они «накрутили» просмотры своему совместному клипу «Ибица» на YouTube.

«Я думаю, что накрутка, у нас такой аудитории просто нет. Опять же, берешь для сравнения топовых международных артистов, чьи имена гремят на весь мир, и невозможно соизмерить», — заявила исполнительница в ток-шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Валерия задалась вопросом, как у Киркорова и Баскова может быть такое же число просмотров, как у мировых «мега-звезд». Певица также заметила, что не готова гнаться за хайпом и выпускать клипы в манере «Ибицы». Она добавила, что подобные видео противоречат ее эстетике, так как у нее «своя аудитория, свой образ».

Как ранее писал URA.RU, супруг и продюсер певицы Иосиф Пригожин не согласен с женой в оценке творчества Баскова и Киркорова. Он отметил, что считает число просмотров скандального клипа «на 99% объективными».

«Людям интересно посмотреть, как хулиганят Киркоров с Басковым», — поддержал артистов Пригожин, добавив, что это тот самый случай, когда накручивать просмотры смысла нет.

Клип на песню «Ибица» появился на Youtube в сентябре прошлого года и сразу вызвал большой резонанс — зрителей возмутил провокационный ролик. Люди требовали лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов России. В ответ на резкую критику исполнители записали клип с извинениями.