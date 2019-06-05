Россия и Китай призвали содействовать восстановлению Сирии

Москва, 5 июня. Россия и Китай заявили о необходимости принятия срочных мер по разминированию и восстановлению инфраструктуры в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В заявлении отмечается необходимость урегулирования кризиса в Сирии политико-дипломатическим путем, а также скорейший запуск Конституционного комитета САР. Кроме того, в заявлении подтверждается необходимость продолжения борьбы с террористическими группировками на территории Сирии, что позволит создать условия для скорейшего возвращения беженцев в САР.

«Россия и Китай подчеркивают срочную необходимость оказания содействия Сирии в ее восстановлении, включая разминирование, и желание укрепить диалог и координацию по данному вопросу, отмечают важность скорейшего возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии», — говорится в заявлении.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. В рамках визита Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств планируют обсудить вопросы энергетики, а также перспективы развития торгово-финансовых отношений между Москвой и Пекином. В ходе визита ожидается подписание более 30 документов, а также совместное заявление об укреплении стратегической стабильности.

Напомним, в 2011 году на территории Сирии вспыхнул вооруженный конфликт с участием террористических группировок, в который с течением времени также были вовлечены ключевые государства Ближневосточного региона и международная коалиция во главе с США. При этом после вторжения коалиции США в Сирию боевикам террористических группировок удалось увеличить контролируемую территорию. Кроме того, авиаудары международной коалиции во главе с США нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре Сирии, который исчисляется миллиардами долларов.