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Путин назвал передачу Китаем двух панд Московскому зоопарку жестом доверия

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Путин назвал передачу Китаем двух панд Московскому зоопарку жестом доверия

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за передачу Московскому зоопарку двух панд. Российский лидер назвал подарок жестом доверия и дружбы.

Путин выразил признательность председателю КНР и китайским коллегам, отметив, что в настоящий момент в Китае больше нет практики передачи панд. Решение подарить двух больших панд Московскому зоопарку является знаком особого уважения и доверия к России и российским специалистам, подчеркнул Путин.

«Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое», — отметил Путин в ходе совестного выступления по итогам встречи с Си Цзиньпином.

Стоит отметить, что панда является символом Китая и занимает особое место в отношениях Пекина с другими странами. Отправка панд в качестве подарка в другие страны является традицией, которая получила название «дипломатия панд».

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В совместном заявлении лидеров РФ и КНР отмечается, что решение США выйти из ДРСМД может подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира.

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Автор: Софья Куликова
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