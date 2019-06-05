Путин назвал передачу Китаем двух панд Московскому зоопарку жестом доверия

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за передачу Московскому зоопарку двух панд. Российский лидер назвал подарок жестом доверия и дружбы.

Путин выразил признательность председателю КНР и китайским коллегам, отметив, что в настоящий момент в Китае больше нет практики передачи панд. Решение подарить двух больших панд Московскому зоопарку является знаком особого уважения и доверия к России и российским специалистам, подчеркнул Путин.

«Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое», — отметил Путин в ходе совестного выступления по итогам встречи с Си Цзиньпином.

Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку - самка Диндин и самец Жуи - в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры pic.twitter.com/FXpBWdxkCo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 5, 2019

Стоит отметить, что панда является символом Китая и занимает особое место в отношениях Пекина с другими странами. Отправка панд в качестве подарка в другие страны является традицией, которая получила название «дипломатия панд».

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В совместном заявлении лидеров РФ и КНР отмечается, что решение США выйти из ДРСМД может подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира.