Путин и Си Цзиньпин обсудили совместные проекты. События дня. ФАН-ТВ

Си Цзиньпин в России Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. В России он пробудет до 7 июня. Рабочая программа — насыщенная. Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и посетит торжественное мероприятие по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. 5 июня в Москве Владимир Путин и иностранный гость обсудили ряд важных вопросов. Основной темой переговоров стало дальнейшее укрепление партнерства, особое внимание стороны уделили крупным совместным проектам. Таким как «Сила Сибири», который предполагает ввод в эксплуатацию трубопровода для транспортировки в Китай природного газа. Также в Тульской области открывается китайский автомобильный завод Great Wall. Стороны обсудили и создание совместного сельскохозяйственного холдинга в Приморском крае. Как заявил глава России, сегодня отношения между нашими странами достигли высочайшего уровня. «Что касается двусторонних отношений, то ваш визит, как известно, приурочен к 70-летию установления между нашими странами дипломатических отношений. Советский Союз признал КНР сразу же на следующий день после ее создания и провозглашения. За этот период произошло много событий, но последние годы, в том числе, и, благодаря вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня», — подчеркнул российский лидер. В России гостей встречают хлебом и солью, а, вот Китай в подарок привозит панд. Помимо деловых переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку двух бамбуковых медведей. Панды — национальный символ Китая. Отправка животных в другие страны стала традицией, которую называют «дипломатией панд». Китай дарит таких медвежат только своим друзьям.

Отставка врио губернатора Астраханской области 5 июня президент России принял отставку временного главы Астраханской области Сергея Морозова. Владимир Путин также встретился с Игорем Бабушкиным, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона. Губернатора без приставки «врио» там не было уже с сентября прошлого года. Осенью 2018-го бывший глава Александр Жилкин перешел на другое место работы. С тех пор его занял Морозов. Немного о карьере, ранее он был заместителем главы Федеральной таможенной службы, до этого — помощником министра обороны. Причиной своей отставки он назвал «семейные обстоятельства». Новый временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин до этого 10 лет служил на командных должностях в Вооруженных Силах и подразделениях ФСБ. Пять лет был заместителем руководителя Росимущества, а меньше года назад стал заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Теперь же полковника запаса ждет серьезная миссия — управление регионом, в котором проживает более миллиона человек. Напомню, что выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября.