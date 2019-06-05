Путин и Си Цзиньпин обсудили совместные проекты. События дня. ФАН-ТВ

Си Цзиньпин в России
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. В России он пробудет до 7 июня. Рабочая программа — насыщенная. Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и посетит торжественное мероприятие по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. 5 июня в Москве Владимир Путин и иностранный гость обсудили ряд важных вопросов. Основной темой переговоров стало дальнейшее укрепление партнерства, особое внимание стороны уделили крупным совместным проектам. Таким как «Сила Сибири», который предполагает ввод в эксплуатацию трубопровода для транспортировки в Китай природного газа. Также в Тульской области открывается китайский автомобильный завод Great Wall. Стороны обсудили и создание совместного сельскохозяйственного холдинга в Приморском крае. Как заявил глава России, сегодня отношения между нашими странами достигли высочайшего уровня.
«Что касается двусторонних отношений, то ваш визит, как известно, приурочен к 70-летию установления между нашими странами дипломатических отношений. Советский Союз признал КНР сразу же на следующий день после ее создания и провозглашения. За этот период произошло много событий, но последние годы, в том числе, и, благодаря вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня», — подчеркнул российский лидер.
В России гостей встречают хлебом и солью, а, вот Китай в подарок привозит панд. Помимо деловых переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку двух бамбуковых медведей. Панды — национальный символ Китая. Отправка животных в другие страны стала традицией, которую называют «дипломатией панд». Китай дарит таких медвежат только своим друзьям.
Отставка врио губернатора Астраханской области
5 июня президент России принял отставку временного главы Астраханской области Сергея Морозова. Владимир Путин также встретился с Игорем Бабушкиным, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона. Губернатора без приставки «врио» там не было уже с сентября прошлого года. Осенью 2018-го бывший глава Александр Жилкин перешел на другое место работы. С тех пор его занял Морозов. Немного о карьере, ранее он был заместителем главы Федеральной таможенной службы, до этого — помощником министра обороны. Причиной своей отставки он назвал «семейные обстоятельства». Новый временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин до этого 10 лет служил на командных должностях в Вооруженных Силах и подразделениях ФСБ. Пять лет был заместителем руководителя Росимущества, а меньше года назад стал заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Теперь же полковника запаса ждет серьезная миссия — управление регионом, в котором проживает более миллиона человек. Напомню, что выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября.
Ситуация в Донбассе
«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске». Так свое же прежнее заявление о начале диалога с Россией прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он написал, что на Юго-Востоке страны огонь не прекращается. Если конкретнее, то 4 июня в Донбассе от обстрелов погибли трое военных. Напрашивается вопрос, причем тут переговоры с Россией? Такое непонимание разделяют многие. Например, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич еще раз напомнил, что ситуация в Донбассе — это гражданский, внутриукраинский конфликт. И Россия не имеет к нему никакого отношения.
«Судя по всему, все разговоры о приверженности Минским соглашениям, о намерении вести переговоры по мирному урегулированию абсолютно ничего не значат. А его обращение к России — это просто еще один повод, чтобы сорвать переговоры», — подчеркнул сенатор.
Напомним, Зеленский своей первоочередной задачей считал достижение мира в Донбассе. Вот он уже президент, а власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР фиксируют усиление обстрелов именно со стороны ВСУ. Украинские силовики продолжают обстреливать дома мирных жителей. Тем временем, намеченная встреча контактной группы по Донбассу уже состоялась. Главный вопрос — «прекращение огня на этой территории» обсудили. Но, как и когда Украина перейдет от обсуждений к прекращению огня на Донбассе не ясно. Добавим, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.