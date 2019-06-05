Контактная группа назначила дату подписания соглашения о прекращении огня в Донбассе

Минск, 5 июня. Участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня в Донбассе, которое будет подписано 19 июня, об этом сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил Грызлов по итогам первой встречи контактной группы после изменения состава украинской делегации.

Грызлов отметил, что в новом составе контактной группы есть понимание того, что соглашение должно в обязательном порядке предусматривать действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

Постпред РФ добавил, что 10 июня начнется разведение сил в Станице Луганской. Грызлов сообщил, что СММ ОБСЕ было отмечено, что с 28 мая в этом районе не было зафиксировано обстрелов. Район Станицы Луганской имеет все условия для разведения сил на этом участке.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.