На Украине заявили об угрозе трех энергетических кризисов

Киев, 5 июня. Украина до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами. Об угрозе рассказал представитель президента страны в Кабмине Андрей Герус.

Он ожидает, что Россия якобы «устроит» стране три энергетических кризиса.

«Это нефтепродукты, кризис электроэнергетики с 1 июля и затем газовый кризис в январе», — заявил он перед заседанием правительства.

Герус полагает, что Киев столкнется с проблемами после ограничений поставок российской нефти, внедрения с 1 июля процессов либерализации энергорынка и прекращения транзита газа из России.

Он призвал власти Украины действовать, пока в стране есть профицит нефтепродуктов, и начать заготавливать запасы энергоресурсов к началу сбора урожая, то есть к июлю-августу.

Напомним, срок ​действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

В апреле 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.

При этом в 2015 году Киев прекратил закупку газа у Москвы. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Глава Минэнерго РФ ранее сообщил, что переговоры по газовому вопросу в трехстороннем формате РФ-ЕС-Украина намечены на середину июля.