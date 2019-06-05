Армия Сирии движется внутрь Идлиба под прикрытием ВКС РФ, несмотря на «беспокойства» США

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продвигается на северо-западе САР и уже вошла в Южный Идлиб. В начале недели правительственные силы освободили ряд населенных пунктов, двигаясь на север от Кафр-Набуды вглубь террористического анклава. Подробнее о ходе столкновений в этом наиболее проблемном регионе Сирии читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В понедельник войска САР начали штурм города Касабия, расположенного в нескольких километрах севернее Кафр-Набуды, но административно уже относящегося к провинции Идлиб. По информации Telegram-канала Directorate 4, военнослужащим САА удалось взять населенный пункт в «клещи» с западного и восточного флангов.

После артиллерийской подготовки был осуществлен короткий штурм, в ходе которого исламисты были вынуждены бежать со своих опорных пунктов. Взятие Касабии должно обезопасить стратегически значимую Кафр-Набуду от постоянных нападений джихадистов, а также она станет удобным плацдармом для наступления на Аль-Хабит сразу с нескольких направлений.

На следующий день бойцы правительственной армии, прикрываемые российскими самолетами, несколько укрепились в районе Касабии, зачистив от террористов два поселения к западу от нее — Аль-Хамират и Аль-Кирута, передавал информационно-аналитический Telegram-ресурс Astra Militarum.

Сейчас сирийская авиация прокладывает подразделениям САА дальнейший путь внутрь Идлиба, осуществляя подготовку по ключевым военным объектам «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других исламистских группировок в юго-западной части данной провинции.

Так, по данным местного канала в Twitter IDLIB PLUS, авиаудары ведутся по позициям джихадистов в предместьях городов Тармала, Хан-Шейхун, Кафр Саджна, Аш-Шейх Мустафа, Дейр-Санбуль и некоторых других населенных пунктов. Сведений о причиненном боевикам уроне оппозиционный источник не раскрывает.

Между тем сами террористы не прекращают обстрелов, в том числе по прифронтовым мирным кварталам. Более того, они, наоборот, активизировали боевые действия в надежде вернуть утраченные территории. Например, как утверждает подконтрольный радикалам ресурс в Twitter (@QalaatAlMudiq), исламисты нанесли удар из ПТРК «Корнет» по освобожденной Касабии и будто бы уничтожили автомашину с вооружением САА. Эти сведения пока уточняются.

Портал Masar Press Agency и местный источник в Twitter (@ALnkhbaa) также передают о пусках ракет и артиллерийских снарядов террористами в направлении городов Калаат Аль-Мадик, Тель-Хаваш и Кафр-Набуда.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что именно такие обстрелы радикалов ранее и спровоцировали данное наступление войск САР на границе провинций Хама и Идлиб.

«В зоне «Большого Идлиба» действует перемирие, но оно систематически нарушается боевиками. «Ан-Нусра» и другие бандформирования постоянно ведут огонь на линии разграничения, вчера утром, например, даже с использованием РСЗО «Град». Такие нарушения джихадистов фиксировались в демилитаризованной зоне не день, не пару недель или месяцев, а на протяжении всего того период, на протяжении которого работал режим тишины. Дальше так продолжаться не могло, и потому сирийские войска при помощи ВВС САР и ВКС РФ приступили к спецоперациям против террористов в этой местности», — пояснил эксперт.

Это могла быть полномасштабная контртеррористическая кампания, но Дамаск по совету России действует шаг за шагом, совмещая точечные удары по радикалам-исламистам с переговорным процессом, поскольку более резкие движения САА могут привести к новым масштабным провокациям Запада.

«Последние успехи войск Сирии в Идлибе и без того, конечно, вызывают серьезные беспокойства у США и их союзников. Они реагируют на каждый шаг сирийских бойцов вглубь анклава боевиков, заявляя о тяжелейшей гуманитарной ситуации в провинции, якобы вызванной наступлением. Так они хотят затормозить продвижение САА и, соответственно, уничтожение последнего крупного оплота джихадистов. Ведь непосредственно на поле боя перевес в пользу войск САР вполне очевиден, и если бы не политические сложности, то террористический анклав был бы зачищен в относительно небольшой срок», — считает Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.