Путин и Си Цзиньпин выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сказано в совместном заявлении лидеров РФ и КНР по итогам встречи в Кремле.

В заявлении отмечается, что решение США выйти из ДРСМД может подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира.

«Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию», — сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры России и Китая подчеркнули, что Москва и Пекин намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои действия в данной сфере.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан в 1987 году США и СССР. Согласно договору, страны обязуются уничтожить все имеющиеся баллистические и крылатые ракеты данного диапазона и не производить новые. Осенью прошлого года США бездоказательно обвинили Россию в нарушении ДРСМД и заявили о выходе из договора. Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля текущего года. Российский лидер сообщил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона.

Ранее Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, до 10 июня законопроект будет направлен профильному комитету по международным делам, а также двум комитетам-соисполнителям — по обороне и по безопасности.