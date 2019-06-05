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Начальнику центра ЦНИИмаш предъявлено обвинение в государственной измене

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Начальнику центра ЦНИИмаш предъявлено обвинение в государственной измене

Москва, 5 июня. Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.

По ее словам, суд арестовал Романа Ковалева до 5 августа, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа», — пояснила Первовласенко.

Ранее адвокат обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Евгений Смирнов сообщил, что Ковалев был задержан 4 июня после обысков по месту его жительства. По мнению адвоката, задержание Ковалева связано с делом Кудрявцева, который был арестован в июле 2018 года. Кудрявцева подозревают в передаче секретных данных бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики. Кудрявцева находился под наблюдением спецслужб с 2014 года. Ковалев был начальником отдела, в котором работал Кудрявцев.

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Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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