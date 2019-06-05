Регионы РФ инвестируют 100 миллиардов рублей в «мусорную отрасль»

Санкт-Петербург, 5 июня. Заявки на реализацию инвестиционных проектов в области обращения с коммунальными отходами поступили в Российский экологический оператор (РЭО), их общая сумма составила около 100 миллиардов рублей. Об этом рассказал генеральный директор оператора Денис Буцаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, регионы инвестируют эти средства в «мусорную отрасль», причем из заявок получится 100 первых проектов.

«Двадцать [проектов] мы в июне определим и 80 — до конца года», — уточнил Буцаев.

РЭО, добавил он, предстоит привлечь до 2024 года порядка 182 миллиардов инвестиций.

Буцаев также рассказал, что операторы по вывозу коммунальных отходов смогут воспользоваться программой субсидированного лизинга по мусорным контейнерам.

«Мы договорились с крупнейшими лизинговыми компаниями страны, чтобы они включили контейнеры в комплексный состав лизингового продукта, чтобы региональные операторы обновили свои фонды», — цитирует его телеканал «360».