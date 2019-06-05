В Тбилиси объяснили, почему Саакашвили не интересен для грузино-украинских отношений

Тбилиси, 5 июня. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили не представляет интерес для грузино-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Я думаю, общество хорошо увидело, и заявления президента Украины Зеленского хорошо показали, что эта тема (Саакашвили – Прим. ред.) вообще не рассматривалась, и не было желания об этом говорить», — заявил глава МИД Грузии в эфире Imedi.

Залкалиани подчеркнул, что на сегодняшний день существует множество других важных тем в стратегической повестке Грузии и Украины. При этом депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Давид Чичнадзе в комментарии грузинскому Первому каналу выразил мнение, что Саакашвили может навредить отношениям Киева и Тбилиси.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский распорядился вернуть Саакашвили украинское гражданство, которое было отозвано в 2017 году по распоряжению экс-президента Украины Петра Порошенко. По возвращению на Украину Саакашвили заявил, что он не намерен избираться в Верховную раду, однако собирается остаться в украинской политике.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее заявила, что президент Украины пока что не рассматривает возможность предоставления какого-либо государственного поста Михаилу Саакашвили.