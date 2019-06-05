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Евросоюз продлит на год санкции против Крыма и Севастополя

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Евросоюз продлит на год санкции против Крыма и Севастополя

Брюссель, 5 июня. Евросоюз в среду одобрил продление на год санкций в отношении Крыма и Севастополя, не дождавшись истечения их срока действия. Об этом сообщает информированный источник агентство Bloomberg.

Отметим, что срок действия ограничительных мер истекал 23 июня. Крым находится под санкциями западных стран с 2014 года. На полуострове не работают карты иностранных банков, не обновляются мобильные приложения Google Play и Apple Store, существуют визовые и другие ограничения.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции против Крыма по сути являются наказанием крымчан за их решение вернуться в Россию. А это значит, что Запад признает факт референдума и ни о какой «аннексии» полуострова речи не идет. Таким образом, подчеркивает президент, введение санкций против Крыма фактически означает признание изменения юрисдикции данной территории.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Bloomberg
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