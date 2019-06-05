Вендетта Венедиктова: ФАН призывает «Эхо Москвы» к ответу за идеологическую цензуру

Сайт «Эхо Москвы» в очередной раз и, похоже, окончательно заблокировал официальный аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН). Предвестником этого акта неприкрытой идеологической цензуры стало периодическое сокрытие сайтом «Эха» комментариев ФАН. И это при том, что ФАН ни в чем не нарушило правил сайта «Эха Москвы». Все комментарии были в формате нормальной дискуссии, редакция ФАН не позволяла себе ни оскорблений в адрес оппонентов, ни передергиваний и подтасовок, на которые шли другие участники обсуждений.

Тем не менее заблокирован был именно аккаунт ФАН, что, по мнению экспертов, является жестким актом цензуры со стороны руководства «Эха Москвы» и нарушением элементарных норм журналистики. По мнению экспертов, эти действия также являются воспрепятствованием законной журналистской деятельности.

Не исключено, что руководитель радиостанции «Эхо Москвы» (с которой одноименный сайт тесно связан) Алексей Венедиктов пошел на эти явные нарушения во многом по личным мотивам. Похоже, это личная вендетта Венедиктова по отношению к ФАН.

Источник Федерального агентства новостей в окружении радиостанции сообщил, что Венедиктов лично отдал распоряжение удалять все комментарии с аккаунта ФАН, а затем блокировать официальный аккаунт ФАН. Таким способом главред «Эха» мстит за расследование в связи с неблаговидной деятельности его сына — 18-летнего Алексея Венедиктова-младшего — которое провело ФАН.

Сначала Венедиктов-младший был замечен за полулегальной торговлей алкоголем в баре, не имеющем соответствующей лицензии. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что сын Венедиктова, возможно, уклоняется от службы в армии. Есть небезосновательное предположение, что «откосить» от армии Алексею весьма экстравагантным способом помог отец, который задействовал для этого свои связи.

Вот что сообщил источник по поводу решения о блокировке аккаунта ФАН на сайте «Эха»:

«Это было сделано из мести — Венедиктов пришел в бешенство, когда прочитал публикации Федерального агентства новостей о своем сыне. Но ответить ему было нечем, поэтому он приказал блокировать ФАН и его аккаунты».

Подтвердить или опровергнуть эти сведения ФАН пока не удалось, но, судя по активности идеологических цензоров на сайте и в группах «Эха Москвы», эта информация с высокой долей вероятности соответствует действительности.

Депутат Госдумы Виталий Милонов полностью согласен, что подобного рода блокировки являются цензурой, нарушением норм журналистики и воспрепятствованием законной деятельности журналистов. Парламентарий связывает эти действия с нежеланием руководства «Эха» считаться с мнением подавляющего большинства граждан России и с позицией самого Алексея Венедиктова.

«Все эти «либеральные» СМИ, в том числе «Эхо Москвы», можно назвать либеральными очень условно, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — На самом деле идеи либерализма для них абсолютно чужды. Это абсолютно авторитарные, нетерпимые к инакомыслию людишки, которые органически не способны общаться в режиме прямого диалога, обмена мнениями. У них есть только их точка зрения, которая грубо и безапелляционно навязывается, и, по их мнению, должна без рассуждений приниматься большинством. Почему? — Да потому, что они считают себя элитой, а обычных людей — быдлом. Вот и все, вот отсюда и надо плясать. С их точки зрения, какое у плебса может быть свое мнение?! Нет, его быть не может, не должно быть. Мнение может быть только у них».

Это касается и позиции самого Алексея Венедиктова, которая является ярко выраженно антироссийской, считает депутат.

«Венедиктов считает себя вхожим в различные важные структуры, кроме того, он считает себя человеком, выполняющим определенную либеральную миссию. При этом Венедиктов живет за деньги государственного бюджета, то есть за деньги страны, которую он так ненавидит. Так что любые напоминания, что Венедиктов ненавидит страну, за счет которой живет, его смущают. Ему хочется, чтобы никто не напоминал ему об этом. Лучше он будет продолжать обличать всех и вся, блокируя несогласных с ним. Вот для чего, собственно, и существует «Эхо Москвы», — подвел итог Виталий Милонов.

Вот как проходила последняя блокировка ФАН на сайте «Эха». 31 мая, после уже второй по счету блокировки со стороны администрации площадки, от имени Федерального агентства новостей вновь началось комментирование сайта «Эхо Москвы».

Периодически «Эхо» без объяснения причин скрывало комментарии Федерального агентства новостей, несмотря на то, что ФАН четко следовало правилам сайта. Тем не менее, в период от 31 мая до 5 июня от имени ФАН было опубликовано 57 аргументированных комментариев. Но при попытке опубликовать комментарий 5 июня выяснилось, что официальный аккаунт ФАН вновь заблокирован.

В связи с этой ситуацией ФАН направляет официальный запрос с уведомлением о вручении в адрес сайта «Эхо Москвы».

В запросе редакция Федерального агентства новостей требует объяснить: на каком основании заблокирован аккаунт ФАН, как руководство «Эха Москвы» может объяснить этот акт идеологической цензуры, а также нарушение элементарных норм журналистики и воспрепятствование законной журналистской деятельности.

В связи с этим хотим напомнить редакции «Эха Москвы», что третья статья закона РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» недвусмысленно говорит о недопустимости цензуры во всех ее проявлениях.