Москва, 5 июня. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь решила побороться за депутатское кресло в Мосгордуме. Скандальная активистка намерена построить карьеру за счет избирателей от 43-го округа столицы.

Вся деятельность Соболь сводится лишь к неудачному противостоянию с компанией «Конкорд», которая принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. При этом какими-либо общественно полезными поступками Соболь не отличилась, пишет «ПолитЭксперт».

Конкурентами юриста ФБК в борьбе за депутатское кресло от 43-го округа стали общественный деятель Нюта Федермессер и член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Последний отличается от двух других претендентов хотя бы тем, что сам живет в районе Хамовники и в курсе проблем избирателей.

Митрохин рассказал, как готовится к предвыборной кампании, а также поделился мнением, каким должен быть кандидат от 43-го московского округа. Политик считает, что депутат должен понимать проблемы, с которыми сталкиваются жители, и эти проблемы решать.

«Депутатский мандат мне нужен для того, чтобы делать это более эффективно. Мои конкретные дела в интересах жителей округа — это мое конкурентное преимущество перед любыми другими кандидатами», – заявил Митрохин в комментарии Infox.ru.

Политик напомнил, что в отличие от своих конкурентов он может подтвердить свои намерения реальными делами в Хамовниках и на Пресне. Так, Митрохин способствовал остановке вырубки леса в сквере, благодаря его усилиям был отменен снос киноцентра «Соловей». Кроме того, Митрохину удалось защитить от застройки стадион «Красная Пресня».

«Яблочник» оценил деятельность своих соперниц. Политик отметил, что Федермессер едва ли хватит времени для того, чтобы работать с жителями округа и заниматься их проблемами. Что касается Соболь, то Митрохин указал на отсутствие у нее какого-либо опыта по защите прав граждан. Он отметил, что его соперница прославилась лишь за счет истории с компанией «Конкорд» Евгения Пригожина.

Стоит отметить, что и кампания скандалистки в отношении «Конкорда» разваливается на глазах. Ранее Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение коллективного иска к комбинату питания «Конкорд». Аналогичная участь постигла и первый иск, после чего родители заболевших детей отказались от услуг юриста, осознав, что ФБК воспользовался ими для сведения своих личных счетов с Пригожиным.

Доказательством того, что вся кампания Соболь была средством пиара, является избирательный подход к выбору жертв «псевдорасследований». ФБК обошел вниманием бизнес-партнера Соболь — блогера Андрея Мишенкова. Блогер годами ведет деятельность вместе с семьей московских бизнесменов Тимофеевых, которые известны своими карательными сговорами и чудесными победами на всех тендерах на строительство детских площадок. Более того муж юриста ФБК Любови Соболь оказался ключевым посредником между блогером Алексеем Навальным и беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Таким образом, псевдоюрист ФБК не гнушается общения с коррупционерами. При этом Соболь так и не объяснила, как именно она планирует улучшить жизнь жителей Москвы. Шансов одержать победу на выборах и занять депутатское кресло у Соболь мало. Это понимают и москвичи: на встречу с Соболь пришли несколько человек, да и те разочаровались. Соболь не смогла объяснить, зачем именно она баллотируется от этого округа, а после неудобного вопроса и вовсе покинула собрание, заявив, что у нее срочные дела.