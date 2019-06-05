Савченко объявила об участии своей партии в досрочных выборах в Раду

Киев, 5 июня. Украинская партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщила лидер партии Надежда Савченко.

5 июня возле здания Верховной рады в Киеве состоялся съезд «Общественно-политической платформы Надежды Савченко». Во время съезда на свежем воздухе члены партии приняли решение о необходимости принять участие в досрочных парламентских выборах.

Савченко выразила уверенность, что ее партия сможет попасть в Верховную раду, а также сообщила, что главой избирательного штаба назначена Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко. В съезде партии приняли участие несколько десятков человек. Мероприятие продолжалось около 10 минут.

«21 июля мы заходим в Верховную раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать», — заявила Савченко.

Напомним, в марте 2018 года Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за ее арест и привлечении к уголовной ответственности. По данным Генеральной прокуратуры Украины, Савченко причастна к организации государственного переворота на Украине, а также подозревается в подготовке теракта в здании Верховной рады. Позднее суд арестовал Савченко, выбрав меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов, которые состоятся 21 июля.