Представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг России в организации с кануном Второй мировой войны.

«В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг», — написал Арьев в своем Facebook.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сарказмом заметил, что Арьев уже не раз делал абсурдные заявления.

«Господин Арьев — это удивительный человек, он проводит параллели, которые проводить нельзя, если опираться на исторические факты», — напомнил он.

По его словам, политика, которую проводила Украина, будучи членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, изначально была ошибочной и контрпродуктивной.

«Идея «перемоги» заключается в том, что Киев пытался продемонстрировать в ПАСЕ влияние Украины исключительно за счет того, что пробовал блокировать инициативы России. Поэтому, конечно, возвращение России для Украины будет означать поражение», — продолжает Спиридон Килинкаров.

Бывший депутат Рады заметил, что Россия является ключевым игроком на политической арене Европы, без нее решить большинство проблем попросту невозможно. Поэтому Брюссель все активнее призывает Москву вернуться в ПАСЕ.

«Украина неоднократно устраивала провокации, например, смену чиновников в ПАСЕ. Но ситуация складывается таким образом, что европейцы пришли к мнению: Россию необходимо возвращать для того, чтобы решать те или иные европейские проблемы. Без Российской Федерации ряд из них решить невозможно», — продолжает украинский политик.

В заключение он посетовал на низкий уровень профессионализма украинских дипломатов — они так и не смогли добиться тех целей, которые ставил перед собой Киев.