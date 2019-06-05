Экс-депутат Рады уверен, что возвращение РФ в ПАСЕ станет поражением Украины
Представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг России в организации с кануном Второй мировой войны.
«В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг», — написал Арьев в своем Facebook.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сарказмом заметил, что Арьев уже не раз делал абсурдные заявления.
«Господин Арьев — это удивительный человек, он проводит параллели, которые проводить нельзя, если опираться на исторические факты», — напомнил он.
По его словам, политика, которую проводила Украина, будучи членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, изначально была ошибочной и контрпродуктивной.
«Идея «перемоги» заключается в том, что Киев пытался продемонстрировать в ПАСЕ влияние Украины исключительно за счет того, что пробовал блокировать инициативы России. Поэтому, конечно, возвращение России для Украины будет означать поражение», — продолжает Спиридон Килинкаров.
Бывший депутат Рады заметил, что Россия является ключевым игроком на политической арене Европы, без нее решить большинство проблем попросту невозможно. Поэтому Брюссель все активнее призывает Москву вернуться в ПАСЕ.
«Украина неоднократно устраивала провокации, например, смену чиновников в ПАСЕ. Но ситуация складывается таким образом, что европейцы пришли к мнению: Россию необходимо возвращать для того, чтобы решать те или иные европейские проблемы. Без Российской Федерации ряд из них решить невозможно», — продолжает украинский политик.
В заключение он посетовал на низкий уровень профессионализма украинских дипломатов — они так и не смогли добиться тех целей, которые ставил перед собой Киев.
«Украинская делегация в ПАСЕ — это самая непрофессиональная делегация. Перед ними стоит хуторянская мини-задача, которую они пытались реализовать на протяжении длительного периода времени. У делегации есть определенное разочарование из-за позиции Европы. Но Европа руководствуется не какими-то интересами третьих стран. Нужно быть наивным человеком, чтобы полагать, что какая-то страна будет жертвовать своими интересами ради интересов другого государства», — подытожил Спиридон Килинкаров