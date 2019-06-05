В Сети предложили фанатам Началовой создать новый культ

Москва, 5 июня. Блогер Лена Миро обрушилась с резкой критикой на создаваемой вокруг Юлии Началовой культ почитания и людей, призывающих канонизировать певицу.

По словам блогера, страсти по Началовой зашли слишком далеко. Теперь люди добавляют в чай землю с могилы певицы, требуют установить ей памятник, назвать в ее честь улицу и даже причислить к лику святых. Последние указывают на якобы мироточащий крест на могиле Началовой.

«Соглашусь, что-то делать действительно нужно. Раз принудительная госпитализация психбольных у нас запрещена, можно и канонизировать Юлю, чтобы люди не нервничали. Впрочем, никто же не мешает создать фанатикам новый культ Свидетелей Началовой», — отметила Миро», — пишет Миро в «Живом журнале».

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев объяснил ажиотаж вокруг фигуры скончавшейся певицы тем, что русский народ отчаянно нуждается в «тактильно-ощутимых чудесах» и духовных снадобьях. При этом он не исключил возможности воцерквления Началовой, если складывающийся вокруг нее культ и дальше будет разрастаться.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.