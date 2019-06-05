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Экономика

Путин рассказал о расчетах в национальных валютах между РФ и Китаем

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Путин рассказал о расчетах в национальных валютах между РФ и Китаем

Москва, 5 июня. Москва и Пекин будут развивать расчеты в национальных валютах в двусторонней торговле. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, стороны заключили соглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в торговле между странами, а также направленное на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

Соглашение между Москвой и Пекином предполагает, что страны будут взаимодействовать в области функционирования национальных платежных систем, а также поспособствуют осуществлению трансграничных расчетов в национальных и других валютах.

Планируется, что Россия и Китай будут поощрять и расширять использование национальных валют, в том числе путем популяризации использования рублей и юаней при подписании внешнеторговых контрактов.

Путин рассказал о расчетах в национальных валютах между РФ и Китаем

Напомним, еще в прошлом году эксперт Александр Арский выразил мнение, что Москва и Пекин неизбежно откажутся от использования доллара и перейдут на национальные валюты — юани и рубли. Он отмечал, что отказ от валюты США выгоден обеим странам, поскольку это стимулирует экономику. Кроме того, к переходу на рубли и юани РФ и Китай подталкивает агрессивная американская политика, которая выражается в торговых войнах и санкциях.

Летом прошлого года одна из крупнейших мировых алмазодобывающих компаний «Алроса» впервые опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в российской валюте. Сделки были проведены с Китаем и Индией.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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