Кабмин Украины одобрил увольнение 13 губернаторов

Киев, 5 июня. Правительство Украины утвердило представление на увольнение 13 глав областных администраций.

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений главы государства об увольнении губернаторов Львовской, Закарпатской, Донецкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Сумской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Отмечается, что шесть губернаторов самостоятельно подали заявления о снятии их с должностей. Для увольнения глав городских областей потребуется решение президента страны Владимира Зеленского.

Еще в апреле экс-глава Украины Петр Порошенко обещал отправить всех губернаторов в отставку в случае победы во втором туре выборов главы государства. Тогда он объяснил свое решение требованиями конституции. Новые кадры бывший президент планировал привлечь из территориальных общин, в которых те «уже несколько лет поработали».

Несмотря на то, что Порошенко проиграл выборы, после его заявления сразу несколько глав обладминистраций написали заявления об отставке. Так, 22 апреля об уходе со своего поста сообщил руководитель Львовской области Олег Синютка. Примечательно, что именно эта часть страны стала единственным регионом Украины, где победу на выборах одержал Порошенко.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Службы безопасности страны Виктора Кононенко.