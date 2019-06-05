Сериал «Чернобыль» HBO: история создания, авторы и актеры, критика, где смотреть онлайн

Завершился показ мини-сериала «Чернобыль» (Chernobyl), созданной американской компанией HBO. Фильм имел в России оглушительный успех, и сейчас те, кто не успел его посмотреть, активно ищут ссылки для скачивания или просмотра онлайн.

О чем сериал «Чернобыль»

Скажем сразу: нет ни малейших сомнений, что создатели сериала искренне любят Россию и преклоняются перед подвигом тех, кто после самой страшной техногенной катастрофы в истории ценой своей жизни в полном смысле слова спас Европу.

«Чернобыль» рассказывает не только об ужасающем масштабе катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла в СССР в апреле 1986 года. Авторы попытались разобраться, что послужило причиной трагедии. Кроме того, в сериале рассказываются реальные истории людей, которые имели отношение как к аварии на ЧАЭС, так и к ее ликвидации. И некоторые истории, прямо скажем, шокирующие.

Практически все герои имеют подлинных прототипов, которые, конечно, отличаются от своих киноверсий. Единственный вымышленный персонаж — белорусский физик Ульяна Хомюк, которую сыграла великолепная Эмили Уотсон, звезда фильмов Ларса фон Триера.

Создатели фильма

Автор, сценарист и исполнительный продюсер фильма Крэйг Мазин перед началом съемок изучил огромное количество материалов о чернобыльской трагедии. После выхода каждой серии он публиковал подкасты, рассказывающие, как снимался эпизод, и как создатели добивались такой пугающей достоверности.

Режиссером выступил шведский музыкант, клипмейкер и кинорежиссер Йохан Ренк, который до «Чернобыля» работал над сериалами «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Викинги».

В фильме снимались такие звезды, как Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли, Эдриан Роулинс. По мнению критиков, все занятые в фильме актеры сумели достичь высочайшей степени достоверности.

Выбор языка

Оригинальный язык фильма английский, причем без всякого псевдорусского акцента, чем порой грешат в Голливуде, изображая россиян. Создатели отказались от всего, что могло помешать актерам максимально искренне передать переживания героев и раскрыть личности тех, кого они воплощали на экране.

Где снимали

Съемки проходили на Украине и в Литве, в том числе на остановленной Игналинской АЭС, которая по техническим характеристикам близка к также уже закрытой Чернобыльской АЭС. Реквизит собирали по всему миру, приглашая в качестве консультантов выходцев из бывшего СССР для достижения максимальной достоверности.

Реакция на сериал в России и в мире

В России сериал имел оглушительный успех, его приняли даже с большим энтузиазмом, чем недавний заключительный сезон «Игры престолов». История еще слишком свежа, а создатели сумели добиться столь впечатляющей достоверности, что каждый человек, родившийся хотя бы во второй половине 1970-х, имеет собственные более чем живые воспоминания об этой истории. Главный пафос тех, у кого сериал разбередил эти воспоминания: «Боже мой, как нас обманывали!»

Кроме того, как отметили многие критики, поклонников сериала подкупило крайне уважительное отношение создателей к России, к ее истории и к национальным особенностям. Сериал «Чернобыль» высоко оценили и на Западе, признав одним из лучших в истории.

Впрочем, британская актриса и сценарист Карла Мери насмешила публику, попрекнув создателей сериала отсутствием темнокожих артистов. Позже выяснилось, что один из ликвидаторов аварии действительно был темнокожим (рядовой, отправленный по призыву наводить понтонную переправу через реку Припять).

Реакция российских СМИ и представителей власти

Министр культуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал, назвав его «сильным, ярким, с симпатией к простому человеку». В то же время многие как официальные лица, так и зрители высказывали сожаление, что эту впечатляющую работу сделали в США, а не в России. Некоторые федеральные СМИ обвинили создателей американских создателей «Чернобыля» в предвзятости и искажении фактов.

Против сериала выступил и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который был в числе ликвидаторов чернобыльской аварии. Онищенко, который, по его словам, сериал не смотрел, усомнился, что фильм является объективным.

Некоторые ликвидаторы чернобыльской аварии заметили в сериале ляпы и неточности, хотя и не отрицали его достоверность.

Наш ответ HBO

Отметим, телеканал НТВ обещает порадовать россиян собственной версией этой истории. Вот как об этом не без иронии пишет Telegram-канал Mash:

«У нас для вас две новости, и обе плохие. Первая — «Чернобыль» от HBO закончился. Вторая — НТВ уже снял свой сериал на эту же тему и скоро нам его покажет. Хорошим парнем там будет сотрудник КГБ, плохим — агент ЦРУ».

Действительно, по данным СМИ, недавно закончились съемки сериала «Чернобыль» Алексея Мурадова для НТВ. Главные роли там исполняют актеры Игорь Петренко и Надежда Михалкова. В версии НТВ рассказывается, как подполковник советской контрразведки пытается помешать агенту ЦРУ и предотвратить взрыв на ЧАЭС.

Также фильм о чернобыльской катастрофе снимает Данила Козловский, он выступит и в качестве режиссера, и как исполнитель главной роли. Это будет история о трех героях-ликвидаторах, которые нырнули в зараженную воду, чтобы предотвратить второй взрыв. Этот эпизод есть и в сериале HBO.

Вообще о Чернобыле снято немало фильмов, напомним об одном из них: «В субботу» Александра Миндадзе 2011 года, действие которого происходит на протяжении суток накануне и во время аварии на ЧАЭС.

Где смотреть сериал «Чернобыль» HBO

Легальную (не бесплатную) возможность посмотреть сериал онлайн в хорошем качестве предоставляет российская кинокомпания Amediateka.