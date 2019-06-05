Эксперты рассказали, как удержать молодежь от переезда в Москву и за рубеж

Губернаторы начнут уделять больше внимания молодежной политике при введении такого критерия оценки их деятельности, как занятость начинающих специалистов. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказала председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

«Сегодня в полномочия органов государственной власти введено лишь содействие трудоустройству определенных категорий молодежи, включая детей-сирот и тех, кто побывал в местах лишения свободы. В отношении остальных особых мер поддержки не предпринимается», — заявила Воропаева.

Реализация инициативы будет полезна, но возможна только с учетом региональных особенностей, отметила она.

«В одних регионах созданы большие производства, и, соответственно, есть необходимые рабочие места. Другие, в силу географической отдаленности, не имеют таких ресурсов, а открыть новое предприятие — достаточно дорогостоящее занятие. Поэтому сам подход к установлению критерия оценки должен быть ранжирован. Например, регионы Дальнего Востока, Крайнего Севера рассчитываются отлично от европейской части России», — добавила собеседница ФАН.

В целом, такая оценка может стимулировать губернаторов отдельно обращать внимание на молодежь и ее занятость, считает Воропаева.

«Как показывает практика, отсутствие у молодого специалиста, закончившего образовательную организацию, места работы подвигает его к переезду в другой регион: обычно в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск — крупные центры, либо вовсе за границу», — пояснила председатель Молодежного парламента при Госдуме.

Свою позицию озвучил и депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов. По словам заместителя председателя комитета ГД по образованию и науке, принятие таких мер — «это правильная история», однако необходимо и создавать для молодежи необходимую инфраструктуру на местах.

«Работа может быть любой, но, условно говоря, посадив всех за баранки такси, мы вряд ли сделаем ребят счастливыми. А вот если будет инфраструктура молодежная, где они смогут себя реализовать, — это другой вопрос», — рассказал парламентарий.

Трудоустройство остается главной проблемой молодежи, считает заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов. Во многом это связано с несоответствием системы образования, как высшего, так и среднего специального, запросам рынка труда, добавил он.

«В этом связи инициатива оценки эффективности губернаторов не может быть единственным инструментом, поскольку это вопрос федеральной политики», — обратил внимание Кирьянов.

С другой стороны, молодежь — самый мобильный трудовой ресурс: она готова ехать на заработки, однако подчас не знает, где можно применить свои навыки и умения, добавил собеседник ФАН.

«Сегодня активно развиваются системы социальных лифтов. Но, как правило, они затрагивают специалистов высшего класса. Поэтому необходимо предусмотреть и те инструменты, которые будут охватывать массовую прослойку», — пояснил представитель Общественной палаты.

Те же стажировки должны быть предусмотрены везде: эту функцию можно переложить на муниципалитеты. Но в этом случае мы должны понимать, что им понадобится и финансирование на реализацию, добавил Кирьянов.

О проблеме уязвимости молодежи при трудоустройстве рассказала директор аналитического института «Лаборатория законодательства» Наталья Фадина.

«Действительно, на рынке труда именно молодежь сегодня является наиболее уязвимой. Объяснений такому феномену много: это и нехватка рабочих мест, и нежелание работодателя устраивать сотрудника без должного опыта. Да и в профильных университетах региона перечень преподаваемых профессий зачастую не соответствует вызовам и нуждам местной экономики», — заявила Фадина.

Учитывая, что в некоторых регионах, например в Астраханской области или Хакасии, каждый второй молодой специалист не может трудоустроиться, предложение оценивать деятельность губернаторов по данному направлению звучит рационально, отметила собеседница ФАН.

По ее словам, если вопрос «молодежной безработицы» войдет в систему общей оценки, это может сильно простимулировать субъекты решать вопросы на местах. Например, расширять базу стажировок в муниципальных и государственно-частных учреждениях или проводить больше мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательское движение.

«Вместе с тем необходимо предлагать и превентивные меры решения, например ориентировать местные производства и работодателей брать на работу молодых специалистов», — обратила внимание Фадина.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев и председатель Международного центра развития молодежных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев предложили добавить критерий уровня безработицы среди молодежи в регионе в методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов.

Предусматривается, что критерий будет учитывать не только актуальные данные по нетрудоустроенным, но и степень соответствия учебно-образовательных программ местных вузов потребностям региональной экономики, наличие программ стажировки молодежи, соответствующих вакансий на ведущих предприятиях разных типов, а также проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательство.

В апреле президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов страны.