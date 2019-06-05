Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 5 июня.

Экс-подруга Губина объяснила, почему звезда 90-х оказался в одиночестве. Как отмечали друзья певца Андрея Губина, у артиста развились серьезные проблемы с психикой.

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» за оскорбление оппонента во время трансляции. Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1» за хамское поведение.

Закон о конфискации имущества у жителей Донбасса не будет способствовать мирному урегулированию конфликта, заявили в ДНР. В ДНР отреагировали на проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса.

Пресс-служба Шестого флота США назвала «небезопасными» действия российского Су-35 над Средиземным морем. США заявили о «небезопасном» перехвате американского разведчика российским Су-35.

Украинская газотранспортная система полностью утратит стратегическое значение без российского газа, заявил Алексей Пушков. Пушков объяснил, чем обернутся попытки Зеленского бороться с «Северным потоком — 2».

Украинское командование проворачивало миллиардные аферы с военной техникой в ходе гражданской войны в Донбассе. На Украине рассказали, как верхушка ВСУ и чиновники воруют миллиарды благодаря войне в Донбассе.

Компания собралась на террасе ExitLoft в одном из бизнес-центров на юго-востоке Москвы и упилась до чертиков дешевым алкоголем. Сотрудники лофта пожаловались на хамское поведение гостей Навального в его день рождения.

Украинский писатель и журналист Всеволод Непогодин прокомментировал ФАН свое изгнание из студии программы «60 минут». Украинец Непогодин заявил, что его «оболгали», изгнав с телеканала «Россия 1».

Летающие вдоль границ РФ самолеты-разведчики США сами по себе являются ненормальной ситуацией. Российский летчик спросил у «партнеров» из США об основаниях для авиаразведки у границ РФ.

Савченко объяснила, в каком случае Украина может потерять Донбасс. Савченко рассказала, чем может обернуться для Украины вступление в ЕС и НАТО.нато