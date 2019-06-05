Невеста Тимати фотосессией ответила на слухи о беременности

Москва, 5 июня. Модель Анастасия Решетова ответила на слухи о своей беременности, разместив в Instagram снимки с недавней фотосессии с женихом Тимати.

Слухи о беременности Решетовой ходили с прошлого года. Намек журналистам об интересном положении невесты Тимати сделали и друзья рэпера — музыкант Мот и его супруга Мария, которые заявили о готовности передать ползунки своего сына наследнику основателя бренда BlackStar.

Однако на своей странице в Instagram модель выкладывала снимки с плоским животиком. Это вводило в заблуждение поклонников и СМИ. 5 июня девушка раскрыла карты, опубликовав снимки с недавней фотосессией с Тимати.

Как оказалось, рэпер и его невеста действительно готовятся стать родителями. Решетова выложила в Сеть целых восемь фотографий, на которых отчетливо виден округлившийся живот.

«Растем», — прокомментировала она свой пост.

Известие о скором отцовстве Тимати взбудоражило его поклонников. Теперь фанаты рэпера гадают, какого пола будет ребенок.

Напомним, у Тимати уже есть один ребенок — девочка Алиса. Ее мать и бывшая супруга рэпера Алена Шишкова ранее подтвердила слухи о беременности новой избранницы музыканта. Он отметила, что Алиса очень коммуникабельный ребенок и будет рада появлению братика или сестрички.

О пополнении в семействе Тимати ранее также намекали директор продюсерской компании Black Star Павел Курьянов (Пашу) и его жена Ханна.