Жертва краснодарского хирурга три года ходила с забытой в теле перчаткой

Краснодар, 5 июня. Жертва пластического «хирурга-Франкенштейна» Алены Верди жительница Краснодара Александра А. написала заявление в Следственный комитет РФ и ждет разбирательства.

29 мая суд Краснодара оставил под арестом хирурга Алену Верди, от рук которой пострадали, как минимум, два десятка пациенток. По словам Александры, к Верди она попала в 2016 году.

Девушке сделали операцию о уменьшению груди и липосакцию. Однако грудь получилась ассиметричной, после операции у пациентки нашли несколько опухолей.

Клиентка осталась недовольна липосакцией — в паху прощупывалось уплотнение.

«В клинике мне сказали: не переживай, это просто мышца выглядит так», — пояснила Александра, ее цитирует «Пятый канал».

Несколько лет девушка старалась не обращать внимание на проблему, но потом решила сделать УЗИ. Выяснилось, что хирург забыл резинку от медицинской перчатки длиной в 15 см. Кусок дренажа все это время находился в теле Александры.

Верди задержали 5 мая в аэропорту Краснодара, когда она пыталась улететь в Израиль. Хирурга обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.