Жертва краснодарского хирурга три года ходила с забытой в теле перчаткой
Краснодар, 5 июня. Жертва пластического «хирурга-Франкенштейна» Алены Верди жительница Краснодара Александра А. написала заявление в Следственный комитет РФ и ждет разбирательства.
29 мая суд Краснодара оставил под арестом хирурга Алену Верди, от рук которой пострадали, как минимум, два десятка пациенток. По словам Александры, к Верди она попала в 2016 году.
Девушке сделали операцию о уменьшению груди и липосакцию. Однако грудь получилась ассиметричной, после операции у пациентки нашли несколько опухолей.
Клиентка осталась недовольна липосакцией — в паху прощупывалось уплотнение.
«В клинике мне сказали: не переживай, это просто мышца выглядит так», — пояснила Александра, ее цитирует «Пятый канал».
Несколько лет девушка старалась не обращать внимание на проблему, но потом решила сделать УЗИ. Выяснилось, что хирург забыл резинку от медицинской перчатки длиной в 15 см. Кусок дренажа все это время находился в теле Александры.
Верди задержали 5 мая в аэропорту Краснодара, когда она пыталась улететь в Израиль. Хирурга обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.