«Великие молдавские оккупанты»: то ли «мы их», то ли они — Украину? Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем он начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване».

Причем помогают ему в работе сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть — по сути — на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Вообще «современные каналы» — настоящая беда для недалеких чиновников на постсоветском пространстве. Тут давеча главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос провел совещание с силовиками. Беда бедовая: в связи с появлением анонимного видео на Youtube с описанием… аннексии Румынией Буковины в 2022 году.

Матиос считает это провокацией для дестабилизации обстановки и посягательством на территориальную целостность Украины. Чего уж мелочиться: было и уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 УК Украины — «подготовка к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к таким действиям». Страшно…

В чем суть? Любительское видео непонятного происхождения повествует о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления «российских оккупационных сил».

Автор позднее сообщил, что пошутил, но разве «серьезным дядькам» это «вдомек»?

Во всем поспешили обвинить «российские спецслужбы», хотя тема «Великой Румынии» здесь куда важнее: об этом я уже рассказывал здесь; о том, как «влить» Молдавию в Румынию, говорится на протяжении многих лет. Ну а Северная Буковина (которая только с 1944 года вошла в состав УССР) — неотъемлемая часть той самой «Великой Румынии». Так что про «оккупацию» — это точно не к нам, не к России.

Кстати, об «оккупации».

В самом центре Кишинева — у здания правительства — установлен (как пишут мне сами жители) «образец правового нигилизма» в виде массивного гранитного камня «в ознаменование советской оккупации 28 июня 1940 года». Камень, где некогда был установлен памятник Ленину, никому не мешает, даже гаранту Конституции РМ — президенту страны.

Как возмущается молдавский правозащитник Валентин Римский, исполнить постановление Конституционного суда Республики Молдова №17 от 12.07.2010 г. и хотя бы переместить этот «знак» к памятнику Ленину на ВДНХ некому.

Поясню.

В этом постановлении (подписано председателем КС РМ Думитру Пулбере) черным по белому значится: «руководствуясь ст. 135 ч. 1, ст. 140 Конституции, ст. 26 Закона о Конституционном суде, ст. 61, ст. 62 и ст. 68 Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановляет:

1. Признать неконституционным указ №376-V от 24 июня 2010 года об объявлении дня 28 июня 1940 года Днем советской оккупации.

2. Настоящее постановление является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

Поговорим о том, что я так люблю? То есть о молдавском беззаконии. Смотрите: высший судебный орган страны признал неконституционным указ о так называемом «Дне советской оккупации» — и всем хоть бы хны: в самом центре столицы оборудовано место для того, чтобы лить слезы по тому, чего не было.

«В республике исторически сформировались две Молдовы: прорумынская и прорусская, — рассказывает уже упомянутый мною Валентин Римский. — Каждая со своими средствами массовой информации. Между ними — информационная пропасть. Если в РМ ты не засветился на ТВ, то ты информационный труп. Сайты типа Curaj.TV (журналисты Олег Брега и Валентин Бородач) или euroliberali.md (адвокат Виталий Пыслару) молдаване практически не посещают. В августе 2013 года была закрыта авторская программа Олега Бреги на Jurnal TV — единственная, где зачитывались письма из тюрем. Рейтинг программы был заоблачный, но свои же «прорумыны», великие демократы убрали правдоруба, чтобы он, не дай бог, не прошел в парламент как независимый кандидат, преодолев необходимые 2%. В итоге на выборах 2014 года Олег Брега набрал только 1% (14 тыс. голосов — больше, чем некоторые партии), но годовое отсутствие в эфире сказалось».

Честные и принципиальные политики Молдавии не помешают — слишком велик ворох проблем здесь. Как пишут мне в сообщениях жители республики, «помимо хлеба и зрелищ, людям нужна еще и справедливость, а ее-то с каждым годом становится все меньше и меньше. Без независимого суда государство — не государство, а шайка разбойников».

Хотя вообще-то это сказал Блаженный Августин еще в IV веке н. э.

Впрочем, катастрофическую ситуацию можно списать и на пьянство, порождающее умственную отсталость населения. По данным ВОЗ, Молдавия — самая пьющая страна в мире при самых доступных ценах на алкоголь: литр пищевого спирта (2,5 бутылки водки) можно купить всего за 50 леев (2,5 евро) на задворках центрального рынка Кишинева. Пей не хочу.

Возможно, по этой причине население стремительно деградирует и физически, и умственно. Страна считается умственно отсталой, если в ней нет ни одного университета из топ-1000 на планете. Лучший из молдавских вузов — МолдГУ — в 2017 году уже вылетел из топ-3000.

Входящий в тройку лучших Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану находится на 7171-й позиции в международном рейтинге. За ним следуют Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ — 7502-е и Академия экономических знаний — 8329-е место. Каждый год молдавские вузы стремительно теряют популярность и имеют все шансы вскоре оказаться даже вне мирового топ-10 000!

Да, и, несмотря на обилие увешанных всевозможными регалиями академиков и докторов наук, молдавские ученые так и не смогли разместить в Википедии ни одной предметной статьи по физико-техническим дисциплинам.

Мне справедливо могут сказать: зачем вы поливаете грязью эту небольшую, но гордую страну?

Во-первых, «не я первый начал»: напомню, что до своей депортации из Молдавии 8 мая я делами республики не интересовался от слова «совсем» и был максимально далек от ее жизни. Спасибо (и большой привет!) местным силовикам.

Во-вторых, я опираюсь только на факты и цитирую тех, кто теперь сотрудничает со мной.

Вот, есть любопытная книга — она имеется в открытом доступе: «Аннулирование закона страшнее геноцида»; в коллективе ее авторов — в том числе упомянутые мной Валентин Римский и Виталий Пыслару. Вышла она в Кишиневе в прошлом году (типография «PRAG — 3» S.R.L.). В книге еще немало шокирующих фактов.

Пожалуйста: по экспертным оценкам ООН, Молдова сегодня — самая вымирающая страна мира. К такому выводу пришли специалисты ООН, которые просчитали демографическую ситуацию всех стран мира до 2100 года. Спустя 82 года в Молдавии останется так мало населения, что государство попросту вымрет. На первом месте в этом зловещем рейтинге — Болгария, на втором — Латвия. По прогнозам, к 2035 году население Молдавии сократится почти на миллион (сейчас здесь вроде бы 3,5 млн).

При этом ООН не сообщает о главной причине того, почему люди уезжают за границу, неохотно рожают на родине, рано умирают. Проблема — в политико-экономической ситуации в стране, которая во многом обусловлена таким жутким явлением, как молдавская юстиция.

Так, может быть, молдавским властям на это имеет смысл обратить внимание — а вовсе не на тех, кто приезжает к ним в гости?..

Первая часть цикла: здесь.

Вторая часть цикла: здесь.

Третья часть цикла: здесь.

Четвертая часть цикла: здесь.

Пятая часть цикла: здесь.

Шестая часть цикла: здесь.