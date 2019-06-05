Военный совет Судана пообещал честные выборы без бывшей правящей партии

Хартум, 5 июня. Переходный военный совет Судана пообещал провести свободные и честные выборы в стране и не допустить к ним представителей бывшей правящей партии «Национальный конгресс» свергнутого президента Омара аль-Башира. Об этом заявил замглавы совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).

«Мы проведем свободные и честные выборы с участием всех партий. «Национальный конгресс» ни в них, ни в каких других будущих выборах участвовать не будет», — заявил он.

Хамидти ранее в среду уже сделал несколько заявлений, в частности заверил, что военные «не стремятся к власти и с самого начала встали на сторону революции».

Напомним, массовые протесты в Судане начались в конце прошлого года. Главной причиной недовольства граждан послужило крайне тяжелое экономическое положение населения. 11 апреля армия отстранила от власти президента аль-Башира. Военные взяли управление страной в свои руки.

Переходный военный совет Судана ранее призвал провести в стране всеобщие выборы в течение девяти месяцев, а также объявил о прекращении переговоров с оппозицией. С таким заявлением выступил глава совета Абдельфаттах аль-Бурхан во время своего телеобращения к суданской нации.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что приветствуют решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.

Как отметил политолог Юрий Воротников в интервью Федеральному агентству новостей, необходимо максимально содействовать тому, чтобы выборы прошли чисто.