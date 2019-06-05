Донбасс сегодня: Киев не смог оправдаться за обстрел мечети, ВСУ прикрылись жилыми домами

Донбасс, 5 июня. Украинские подразделения усилили обстрелы ДНР, под огнем 14 населенных пунктов. ВСУ разместили пушки и БМП рядом с домами мирных жителей. Штаб ООС обвинил ДНР в обстреле мечети в Донецке. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Объединенные силы Украины продолжают усиливать обстрелы Донецкой народной республики. По данным представительства дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки 14 городов и поселков ДНР были под огнем Вооруженных сил Украины. Всего зафиксировано 29 обстрелов.

Повсеместно украинские войска применяли 120-мм и 82-мм минометы, зенитные установки и пушки боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Общее количество выпущенных по ДНР боеприпасов составило 420 штук, это без учета постоянных обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и автоматического оружия.

В свою очередь представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило об отсутствии обстрелов за минувшие сутки.

Новый командующий ООС продолжил дело Наева

Мобильные подразделения радиоэлектронной борьбы украинской армии активизировались на Донбассе, сообщает официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Основной задачей подразделений РЭБ является препятствование работе патрулей ОБСЕ, которые мониторят выполнение сторонами минских соглашений. В задачи украинских силовиков входит глушение GPS-сигналов и подавление каналов управления беспилотниками миссии иностранных наблюдателей.

В Донецке также заявили, что новый командующий ООС Александр Сирский продолжает тактику предыдущего командующего Сергея Наева.

СБУ проверит информацию Народной милиции ЛНР о торговле оружием

После сообщения о продаже украинским офицером боеприпасов военнослужащим Народной милиции ЛНР незамедлительно последовала реакция командования украинской армии. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Напомним, в среду стало известно о продаже командиром батальона 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ Сущенко бойцам ЛНР двух ящиков с патронами и гранатами.

Как оказалось, эта информация не прошла мимо украинских спецслужб. В украинские подразделения направлены сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины с целью исключить незаконную торговлю оружием и боеприпасами.

ВСУ прикрываются мирными жителями

Украинское командование продолжает наращивать силы и средства в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения, заявил Филипоненко.

В поселка Александровка и Смоляниново Луганской области разведка луганчан установила наличие боевых машин пехоты, противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибром 100 мм. Все вооружения сосредоточены в непосредственной близости от жилых домов, что подвергает опасности местных жителей.

В командовании Народной милиции ЛНР призвали жителей указанных поселков обращаться к представителям ОБСЕ и сообщать о грубых фактах нарушения украинскими силовиками как минских соглашений, так и правил ведения войны.

Киев обвинил ДНР в расстреле мечети

Напоследок отметим, что в обстреле украинскими войсками мечети в Донецке, который произошел во вторник, украинская сторона обвинила «боевиков» ДНР. В качестве аргументов штаб ООС заявил, что 4 июня со стороны Донецка (подразделений ВС ДНР. — Прим. ФАН) обстрелов не было, и поэтому украинские войска не отвечали огнем. Таким образом, в самом штабе ООС признались, что дончане не открывают огонь в сторону украинских подразделений.

Еще один аргумент штаба ООС — схематическая карта, на которой позиции ВСУ, с которых происходил обстрел, заведомо вынесены за пределы досягаемости 82-мм миномета, из которого были нанесены удары по мечети. Таким образом украинская сторона попыталась оправдаться за удар по мирному объекту. Но, как это часто бывает на Украине, неудачно.