Участница «Жить здорово» и Малышева обвинили друг друга во лжи

Москва, 5 июня. Страдающая от лимфостаза (слоновья болезнь) жительница города Стерлитамак (Башкирия) Гульназ Зайнуллина, которая стала участницей шоу Елены Малышевой «Жить здорово», обвинила телеведущую в обмане.

По ее словам, организаторы популярной передачи обещали предоставить женщине медицинское обследование, лечение и компрессионный трикотаж, однако после передачи выяснилось, что все это Зайнуллиной придется оплатить самостоятельно. На вопрос, в чем тогда был смысл визита в телестудию, гостье ответили: «Чтобы показать вашу ножку народу», пишет «Ридус».

«Во время эфира врач обещает бесплатное лечение. А после говорит: «Собери деньги, звони мне и приезжай. А еще не забудь купить эластичные бинты по заказу в Германии и компрессионный трикотаж по индивидуальным меркам», — пишет Зайнуллина в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что сама Малышева уже успела отреагировать на заявление жительницы Башкирии. Она назвала слова Зайнуллиной «откровенной ложью». Телеведущая утверждает, что профессор Малинин, лучший врач России по лечению лимфостаза, помогал пациентке бесплатно. Он предложил ей безвозмездно провести операцию, однако та отказалась и решила собирать деньги на свои нужды.