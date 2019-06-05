Авиация Хафтара нанесла удары в районе международного аэропорта Триполи

Триполи, 5 июня. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары в районе международного аэропорта Триполи. Об этом сообщает ливийский новостной портал Afrigatenews.

По данным издания, авиация ЛНА нанесла серию ударов по позициям сил Правительства национального согласия (ПНС) в районе международного аэропорта Триполи. Авиация ЛНА уничтожила склад с боеприпасами, а также разбомбила лагерь отрядов ПНС.

3 июня силы ПНС предприняли попытку штурма международного аэропорта Триполи, который контролируется подразделениями ЛНА. Бойцы Ливийской национальной армии отразили атаку отрядов ПНС. Позднее артиллерия и авиация ПНС нанесли массированный удар позициям ЛНА в районе аэропорта.

Напомним, с 2011 года Ливия находится под контролем двух правительств. Одна часть страны контролируется правительством национального согласия (ПНС), которое было сформировано при поддержке ООН. Другая часть ливийской территории находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами.

В начале апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар отдал войскам приказ о начале наступательной операции на Триполи, которая контролируется силами ПНС. Позднее ПНС объявило о начале военной операции «Вулкан гнева» для противостояния силам маршала Хафтара.

По данным международных правозащитных организаций, с начала вооруженного противостояния между ЛНА и ПНС в Ливии погибли более 600 человек, в том числе 40 мирных жителей, еще более трех тысяч человек получили ранения.