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Обвиняемый по делу об убийстве экс-военного Белянкина не признал вину

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Обвиняемый по делу об убийстве экс-военного Белянкина не признал вину

Москва, 5 июня. Гражданин Армении Нарек Степанян, участник драки в Подмосковье, в результате которой убит ветеран боевых действий Никита Белянкин, не признает вину в хулиганстве. Об этом рассказал следователь в Красногорском городском суде Московской области.

Суд в среду решает вопрос об избрании Степаняну меры пресечения.

«Вину по предъявленному обвинению он не признал», — уточнил следователь.

В суде также стало известно, что бармен «Бирхауса» Степанян обладает в Путилково Красногорского района временной регистрацией. Он обвиняется по статье «Хулиганство».

Напомним, в минувший понедельник следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя, тело которого нашли 1 июня возле кафе в Красногорске. По данным следствия, 24-летний погибший стал очевидцем конфликта, который произошел возле заведения. Он не смог пройти мимо, вмешался в драку и попытался помочь раненому мужчине, произведя в воздух несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета.

Как уточнили в ведомстве, в ходе потасовки один из участников конфликта ударил экс-военного ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался на месте, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Одним из подозреваемых в деле об убийстве Белянкина в подмосковном Путилково стал владелец местного бара Григор Оганян. Ранее пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области опубликовала видео задержания подозреваемых в убийстве.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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