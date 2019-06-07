Российские летчики осваивают новейший Су-34 на военных учениях

На полигонах Центрального военного округа начались масштабные учения. Авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО приступил к своим первым летним тренировкам на истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++, которые поступили на вооружение ЦВО осенью прошлого года.

12 легендарных сверхзвуковых самолетов выстроились в ряд на аэродроме «Шагол» Челябинской области. Инженеры подвешивают ракеты и бомбы, проверяют системы, запускают двигатель.

Корреспондент Федерального агентства новостей изучила изнутри бронированную кабину пилота. В ней буквально кожей ощущаешь мощь этой железной птицы. Внутри довольно комфортно, не тесно, даже предусмотрен санузел для пилота. Показатели датчиков выводятся на плоский дисплей, в результате разница между Су-34 и Су-24 как между печатной машинкой и компьютером. Большинство приборов новейшего истребителя засекречено, поэтому военные разрешили проводить его съемку с земли.

Новейшая система активной безопасности, более мощный и экономичный двигатель позволяют самолету находиться в воздухе без дозаправки до четырех часов. С такими характеристиками выполнять самые сложные задачи в небе — одно удовольствие, говорят пилоты. Многие из них летают на новых машинах еще с зимы, но до сих пор не могут привыкнуть к легкости управления бомбардировщиком.

«Гораздо комфортнее, приятнее, эргономичнее, понятнее. Все проще стало, — поделился с корреспондентом ФАН штурман авиационной эскадрильи Су-34 смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО Григорий Калмыков. — Летающий компьютер по сравнению с Су-24!»

На выполнение летного задания отведен один час. Летчикам нужно взлететь, выйти группой в составе пары на авиационный полигон и сбросить на противника оружие. На полигоне «Сафакулево» Курганской области с высоты 2000 метров и на скорости 700 км в час пилоты применяют авиационные неуправляемые ракеты С-13 по наземным мишеням и возвращаются на аэродром.

«Здравствуйте, с приземлением вас!» — обращается корреспондент ФАН к приземлившемуся пилоту.

«Здравствуйте! Спасибо», — отвечает штурман авиационной эскадрильи Су-34 Сергей Жуковский.

По его словам, полет прошел на оценку «отлично».

«Мы выполняли групповые полеты в составе пары для повышения уровня подготовки. Выполняли бомбометание с пикирования, полет в составе пары на простой пилотаж», — сказал он.

Сергей летает на Су-34 уже год. Говорит, у него машина еще ни разу не вызывала нареканий.

«Есть гордость за новую технику, за то, что дали возможность ее испытывать, пробовать», — отметил пилот.

Служба в эскадрилье уже сама по себе повод для гордости, считают летчики. Второй смешанный авиационный был создан в мае 1938 года в Киеве и за это время воспитал 13 Героев Советского Союза: в 1939-м проявил себя в освободительном походе Красной армии на Западной Украине, в 1945-м — в боях на Орловско-Брянском направлении и был награжден орденом Суворова III степени. В этом году полк получил второй орден Суворова из рук президента России Владимира Путина.

«Верховный главнокомандующий высоко отметил заслуги наших военнослужащих при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике. Конечно, это большая гордость для нас», — рассказал корреспонденту ФАН врио командира второго смешанного авиационного полка Дмитрий Карнаухов.

Награда стала стимулом с еще большим желанием и высоким качеством выполнять поставленные перед полком задачи, отметил подполковник.

«Люди должны быть уверены в своей армии. А армия их не подведет», — заявил он.

Обучение на новых Су-34 прошло 75% летного инженерно-технического состава второй эскадрильи. Она будет полностью перевооружена на новый тип самолетов до конца года. Летчики уже начали готовиться к одному из самых важных этапов учений — стратегическому командному маневру «Центр-2019», который стартует в сентябре. По традиции во время учений будут определены подразделения с высокими показателями. Самым успешным будут присвоены звания ударных.