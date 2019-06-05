Сирия, 5 июня. Курды заявили об аресте более ста террористов ИГ1 на востоке САР за сутки. SDF**** понесли потери в результате взрывов в Хасаке и Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ оказывают поддержку ВВС Сирии на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку ВВС Сирии на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за две вылазки у города Дибан в Дейр-эз-Зоре; подозревается в установке СВУ на юге Хасаки.

Курды: заявили об аресте 100 террористов ИГИЛ1 в Восточной Сирии в течение суток; понесли потери в результате детонации мины в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: подверглись нападению ИГ в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские бойцы в очередной раз пострадали в результате своей халатности при зачистке захваченных районов от мин и СВУ, оставленных джихадистами «Исламского государства». Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), несколько радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) были ранены вследствие взрыва мины в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Как известно, курды пренебрегают проведением подрывных работ, что нередко также приводит к жертвам и среди гражданских лиц.

Тем временем, по данным военного источника в сети Twitter (jacksanders1965), террористы ИГ заявили о двух нападениях на позиции курдов в районе Дибана, таким образом признав свою причастность к атаке, предпринятой неизвестными сегодня утром. Кроме того, подконтрольные ИГИЛ медиапорталы сообщают о гибели как минимум пяти радикалов «демократической армии». Согласно сведениям новостного портала Orient-News, активизация подпольных групп ИГИЛ связана с убийством лидера курдской разведки на прошлой неделе.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают атаковать военные объекты боевиков на юге региона. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), самолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям исламистов недалеко от населенных пунктов Аль-Факи, Маарет Хурма и Хазарин. Военный источник в сети Twitter (jisrtv) также заявляет о боевых вылетах ВВС САР в районе города Кафр-Увайд. Информация об уроне, нанесенном боевикам антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» или союзных ему формирований, пока уточняется. Поступают данные о том, что поддержку авиации САР оказывают ВКС РФ, осуществляющие воздушные атаки укрепрайонов исламистов на границах демилитаризованной зоны.

Провинция Хама

Радикалы вооруженной оппозиции вновь предпринимают попытки контратаки в районе города Кафр-Набуда, освобожденного правительственными подразделениями. Twitter-канал (ALnkhbaa) заявляет о том, что боевики ведут артиллерийские и ракетные обстрелы города. В то же время разворачиваются ожесточенные столкновения в районе населенного пункта Хирбет Ан-Накус на северо-западе провинции. Военный источник в сети Twitter (MasarPressNet) передает, что исламисты пытаются противостоять подразделениям Сирийской арабской армии (САА), которые ведут наступление на данном направлении. Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что несколько сотрудников курдской «милиции» «Асайиш» были убиты в результате взрыва мины в деревне Аль-Фадгами, расположенной к северо-востоку от города Аш-Шаддади в южной части провинции. Предполагается, что бомба была установлена боевиками «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. Однако также существует вероятность того, что СВУ было заложено террористами, действующими в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) подпольно.

По данным новостного портала Difesa e Sicurezza, за последние сутки курдами были задержаны более ста человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ. Отмечается, что рейды прошли вдоль шоссе, пролегающего через территорию провинций Хасака и Дейр-эз-Зор. Местные активисты уверены, что среди арестованных курдами лиц также присутствуют и мирные жители, выступающие против оккупации SDF и поддерживающих их Соединенных Штатов.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что боевики «Исламского государства», действующие в составе подпольных ячеек, предприняли очередную вылазку на позиции иракских вооруженных сил. Нападение произошло на окраине деревни Бени-Зейд в провинции Дияла. Налетчики атаковали один из контрольно-пропускных пунктов правительственных сил, что привело к гибели двух иракских солдат. Отмечается, что поиски нападавших уже ведутся. Напомним, о полном разгроме ИГИЛ в Ираке было объявлено еще в конце 2017 года, тем не менее так называемые спящие ячейки террористической группировки до сих пор угрожают безопасности граждан и военнослужащих в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)