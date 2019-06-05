Захарова напомнила Зеленскому об обещании «любой ценой» остановить обстрелы в Донбассе

Москва, 5 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила новым властям Украины об обещании «любой ценой» остановить обстрелы в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова обратила внимание на обещание нового президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников остановить гражданскую война на юго-востоке страны.

«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украине», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России.

Дипломат подчеркнула, что количество обстрелов в Донбассе, наоборот, в последние дни возросло. По данным экспертов, их число выросло почти вдвое.

Представитель МИД РФ напомнила Зеленскому о его словах во время предвыборной гонки на Украине.

«Мы надеемся, что те предвыборные обещания, которые давались украинскому народу нынешним уже украинским руководством, а именно — любой ценой остановить насилие на юго-востоке Украины, новые киевские власти все-таки будут выполнять», — резюмировала Захарова.

В министерстве иностранных дел России назвали вопиющим событием обстрел ранним утром 4 июня мотопехотной бригадой ВСУ мечети в Куйбышевском районе Донецка. Захарова констатировала, что обстрел со стороны ВСУ произошел в день, когда мусульмане отмечают священный праздник Ураза-Байрам.