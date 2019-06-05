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На Украине ради четырех кораблей создадут новую базу ВМС

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На Украине ради четырех кораблей создадут новую базу ВМСКиев, 5 июня. Украинское правительство приняло решение о передислокации из Одессы в Очаков четырех кораблей, предположительно, на новую базу ВМСУ, сообщило издание «Думская».

По информации украинского СМИ, речь идет о среднем десантном корабле «Юрий Олефиренко», буксире «Корец», артиллерийских катерах АКА-02 и «Ровно».

Издание, ссылаясь на неофициальную информацию, утверждает, что в Очакове создается новая база ВМС Украины, которая станет четвертой. Напомним, что сейчас корабли ВМСУ базируются в Одессе, Николаевке и Бердянске.

В прошлом году украинское руководство решило наращивать силы в Азовском море. Тогда стало известно о планах Киева создать в Бердянске военно-морскую базу. В качестве первого шага были направлены два военных украинских корабля, которые находились в Одессе, а затем два артиллерийских катера класса «Гюрза-М».

В ноябре 2018 года украинские корабли устроили провокацию в Керченском проливе: выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования российских пограничников. В итоге украинские моряки были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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Автор: Данила Копп
Источник: Думская
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