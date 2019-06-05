«Доктор Смерть» попросила Зеленского не судить о ней до личной встречи
Киев, 5 июня. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент страны Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора. Так она ответила на шутку главы государства.
Президент Украины эфире телеканала «1+1» ранее поблагодарил бога за то, что его семью лечит не и. о. главы Минздрава страны, и намекнул на прозвище «Доктор Смерть», которым ее нарекли украинцы.
«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал Зеленский.
Супрун высказывание главы государства не оставила без ответа. По ее мнению, из-за того, что политик так пошутил о ней, ему якобы «стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся».
Она отметила, что Зеленский на посту президента совсем недавно, поэтому о его работе и о том, какой он человек, пока рано делать выводы. Она попросила президента не судить о ней до личной встречи.
«Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами», — заключила Супрун.
Напомним, американка украинского происхождения Супрун родилась в Детройте, а украинское гражданство получила в 2015 году, сохранив за собой и паспорт США. До своего назначения в Минздрав Украины она работала внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.
Деятельность и. о. министра уже неоднократно вызывала нарекания у депутатов. Супрун прославилась своими советами украинскому обществу по общеизвестным вещам. За ее внешний вид и неудачи в реформе здравоохранения в народе ее прозвали «Доктор Смерть».
В феврале судебным решением Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения, пока идет разбирательство по иску депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Но премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил в защиту Супрун, кабмин обжаловал решение суда и вернул чиновнице полномочия.