«Доктор Смерть» попросила Зеленского не судить о ней до личной встречи

Киев, 5 июня. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент страны Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора. Так она ответила на шутку главы государства.

Президент Украины эфире телеканала «1+1» ранее поблагодарил бога за то, что его семью лечит не и. о. главы Минздрава страны, и намекнул на прозвище «Доктор Смерть», которым ее нарекли украинцы.

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал Зеленский.

Супрун высказывание главы государства не оставила без ответа. По ее мнению, из-за того, что политик так пошутил о ней, ему якобы «стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся».

Она отметила, что Зеленский на посту президента совсем недавно, поэтому о его работе и о том, какой он человек, пока рано делать выводы. Она попросила президента не судить о ней до личной встречи.

«Я надеюсь, что он тоже не будет делать выводы, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня оскорбительными и непрофессиональными именами», — заключила Супрун.

Напомним, американка украинского происхождения Супрун родилась в Детройте, а украинское гражданство получила в 2015 году, сохранив за собой и паспорт США. До своего назначения в Минздрав Украины она работала внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.