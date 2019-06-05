Глава ВТБ уверен, что санкции США никогда не ослабят российскую экономику

Москва, 5 июня. Глава банка ВТБ Андрей Костин уверен, что введенные США и другими западными странами антироссийские санкции еще не скоро будут отменены.

«Нет сомнений, что санкции, прежде всего американские, — это надолго. Поэтому для меня, как для руководителя банка, направление действий очевидно — это дальнейшая оптимизация нашей бизнес-модели, улучшение эффективности расходов», — отметил он, выступая перед акционерами.

По словам Костина, власти США преследуют цель подорвать экономику РФ с помощью санкций и вытеснить российских экспортеров с мировых рынков. Однако российская экономика уже продемонстрировала устойчивость к санкционному давлению и в прошлом году показала динамику роста, поэтому цели Вашингтона не будут достигнуты никогда, уверен глава ВТБ.

Напомним, что США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, вылившийся в затяжную гражданскую войну. В ответ Москва ввела эмбарго на ввоз ряда товаров из западных стран. Западные лидеры неоднократно заявляли, что санкции будут отменены после выполнения минских соглашений, однако Украина вот уже четыре года игнорирует «Минск-2», ежедневно продолжая обстрелы Донбасса.