Сирия не согласна на сделку с США, которые предложили предать Иран ради отмены санкций

Глава международного комитета парламента Сирии Бутрус Аль-Маржан заявил в интервью газете «Известия», что официальный Дамаск не намерен предавать Иран ради сомнительных соглашений с США. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали сведения о некой сделке, которую США и Израиль собираются предложить РФ и САР. По их информации, Соединенные Штаты будто бы согласны снять все санкции с арабской республики и признать законное правительство страны и президента Башара Асада, но в обмен Дамаск должен будет выслать всех иранских военнослужащих со своих территорий.

Представитель сирийского парламента в комментарии для российского новостного агентства подчеркнул, что никаких подобных предложений со стороны Вашингтона или его союзников на данный момент не поступало. Однако если это и произойдет, то руководство Сирии, безусловно, откажется сотрудничать на таких условиях.

Бутрус Аль-Маржан напомнил, что, в отличие от сил международной коалиции, иранцы размещаются в САР легитимно — по приглашению центральной власти. По его мнению, пребывание иранских войск в арабской республике не может быть предметом сделки.

«Предложение США, если оно вдруг и действительно поступит, все равно выглядит неправдоподобно, и у нас есть масса оснований сомневаться в искренности американцев. Так или иначе, Вашингтон не в том положении, чтобы диктовать суверенному государству, чьи военные могут или не могут находиться на его территории. Иранские силы располагаются в нашей стране по официальному запросу правительства и покинут Сирию, когда это будет нужно либо нам, либо им», — отметил парламентарий.

Тем не менее, добавил он, Дамаск приветствует желание США рассмотреть возможность отмены экономических ограничений, введенных Штатами против САР незаконно. Дамаск готов к переговорам по этой теме, но не на тех условиях, о которых сообщили СМИ.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин признался, что тоже не доверяет этим потенциальным обещаниям американцев. Примечательно, что в открытую предложения пока так и не прозвучало. Похоже на то, что Вашингтон готов поторговаться, но принципиально не хочет подтверждать легитимный статус сирийского правительства официальными консультациями, добавил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Подтверждения этим данным пока нет. Пропустила эту информацию пресса Саудовской Аравии, но вполне возможно, что это лишь прогноз или же что кто-то в США таким способом пытается прощупать почву, опираясь на реакцию Дамаска. Но сами по себе эти сведения вполне могут быть правдой. Уход иранских сил из САР — это самая насущная проблема в первую очередь для Тель-Авива. В Штатах между тем очень сильно произраильское лобби. Поэтому более чем возможно, что союзниками действительно были проведены некие расчеты, чтобы вывести какую-то наиболее реальную и оптимальную для них формулу эвакуации иранцев из арабской республики», — считает наш собеседник.

Он почти уверен, однако, что данное предложение не приведет их к желаемому результату. Конечно, США хотели бы отделаться малой для себя кровью, но такие условия совершенно не выгодны для Сирии, и потому абсолютно не понятно, на что рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив в данной ситуации.