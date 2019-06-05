Ученые опровергли пользу 10 тысяч шагов в день

Москва, 5 июня. Ученые опровергли популярную гипотезу о том, что 10 тысяч шагов в день позволяют снизить риск возникновения опасных заболеваний. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Существует гипотеза о том, что человек должен ежедневно проделывать 10 тысяч шагов, что позволяет поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы. При этом научного обоснования этой гипотезы не существует. Ученые из The Brigham Hospital в Бостоне провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что суточный лимит можно уменьшить до пяти тысяч шагов.

В исследовании приняли участие 16,7 тысяч женщин в возрасте от 62 до 101 года, которые в течение четырех лет ежедневно проделывали по 4,4 тысячи шагов. По словам ученных, данная процедура позволила снизить риск возникновения опасных заболеваний на 40%. При этом увеличение количества шагов не давало существенных преимуществ. По мнению ученых, результаты данного исследования станут хорошей новостью для тех, кому трудно проделывать по 10 тысяч шагов.

Стоит отметить, что гипотеза о пользе 10 тысяч шагов в день возникла в середине 1960-х годов, после появления первого электронного шагомера. Первый шагомер назывался manpo-kei, что в переводе с японского означает «10 000 шагов». Гипотеза о пользе 10 тысяч шагов является обычным маркетинговым приемом. После этого шагомеры приобрели колоссальную популярность и начали продаваться по всему миру.