Ургант высмеял «обрезание» фильма «Рокетмэн» в России 

Москва, 5 июня. Телеведущий Иван Ургант высмеял решение российского прокатчика фильма об Элтоне Джоне «Рокэтмен» вырезать ряд сцен из фильма.

Ургант констатировал, что, вырезав сцены сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками, в «Рокетмене», прокатчик только еще больше привлек к ним внимание со стороны зрителей.

«Взяли, обрезали фильм. Что это за кинораввин принял такое решение? — пошутил ведущий в своей передаче «Вечерний Ургант». — После вырезанных сцен фильм стал совсем другим».

При этом шоумен отметил, что ограничение по возрасту «18+» сохранилось и после пропажи сцен из картины. Теперь зрителям сложнее будет воспринимать происходящее в фильме, считает он.

«Что думали редакторы? Что зрители придут в кинотеатр, сядут смотреть и вдруг на 37-й минуте: «Элтон Джон — гей? Тридцать лет всей станицей в баню ходили под I Believe In Love, а тут такая незадача», — констатировал юморист.

По мнению Урганта, это «как вырезать баскетбол из «Движения вверх», который рассказывает о выступлении баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене.

«Что там останется? Одни усатые мужики в трусах, — предположил юморист. — А что их объединяет? Никто не понимает».

Ургант также заметил, что после вмешательства кинопрокатчика в фильм его хронометраж сократился, а значит, билеты на фильм должны стать дешевле.

Фильм режиссера Декстера Флетчера «Рокетмен» рассказывает о жизни Элтона Джона. Роль певца сыграл Тэрон Эджертон. Премьера фильма в России назначена на 6 июня.

Ранее в Минкультуры РФ прокомментировали скандал с «Рокетменом», заметив, что не давали рекомендаций прокатчикам на этот счет.