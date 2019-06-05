Эксперт пояснил, зачем Греция требует от Германии репараций

Афины, как и Варшава, идут в атаку на Берлин по вопросу репараций. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Претензии Греции

Вопрос о военных репарациях со стороны Германии закрыт с правовой и политической точки зрения. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль, комментируя ситуацию об очередных требованиях со стороны Греции.

Ранее греческий посол в ФРГ передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призвало немецкие власти начать переговоры по урегулированию нерешенного вопроса выплаты военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн. Афины запросили у Берлина репараций на сумму 320 миллиардов евро.

Греция требует возмещения за страдания жертв германской оккупации и их потомков, возвращения оккупационного займа, а также нелегально вывезенных археологических и других культурных ценностей.

«Спустя более чем 70 лет после окончания войны и более 25 лет после подписания договора «2+4» вопрос о репарациях закрыт с правовой и политической точки зрения», — заявил Бройль.

Популизм и цинизм

Как отметил Евгений Валяев, позиция Греции, с одной стороны, выглядит популистской и даже циничной. Тем более на фоне той помощи, которую оказывала Германия стране во время экономического кризиса. С другой стороны, последние тенденции международных отношений подталкивают Афины к подобным шагам.

«Активность стран по линии военных репараций и компенсаций ущерба с новой силой началась из-за действий Израиля, которые поддерживаются США. В пример можно привести давление, которое оказывается на Польшу с требованием выплат компенсаций в пользу Израиля. Дональд Трамп как произраильский президент подписал закон, дающий поддержку со стороны американского правительства подобным претензиям Израиля», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что давление на Польшу привязано к решению других вопросов, связанных, например, со строительством американской базы в Польше. Варшава отказывается от претензий к их стране, основываясь на собственном же законе об Институте национальной памяти, который снимает с Польши и польского народа ответственность за преступления Германии против человечества, совершаемых в лагерях смерти. Подобные тенденции в краткосрочной перспективе приведут к охлаждению в отношениях между Вашингтоном и Варшавой.

«Польша не только защищается от претензий Израиля и США, но и сама идет в атаку на Германию. Претензии Варшавы к Берлину достигают триллиона долларов. Сам президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии до сих пор не закрыт. Варшава прекрасно понимает, что вряд ли дождется от Берлина реальных выплат. Если Германия пойдет на такой шаг, то получит претензии еще от десятка стран. Но, следуя принципу «проси большего, получишь желаемое», Варшава преследует совсем другие цели», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, во-первых, Польша представляет собой растущую новую силу Евросоюза, которая в рамках «Вышеградской группы» желает участвовать в формулировании будущего Европейского союза. Во-вторых, на Польшу со стороны Брюсселя при поддержке Берлина оказывается давление, поэтому Варшава активно ищет союза с американцами в противовес Германии.

«В случае с Грецией и Германией ситуация будет развиваться по другому сценарию, так как у Греции нет такого сильного покровителя, как у Израиля в лице США. Поэтому эти претензии так и останутся личным делом Греции. Афины хотели бы присоединиться к тому давлению, которое оказывает на Германию Польша со своими претензиями по выплатам. Греция считает, что Варшава действует по этому вопросу при поддержке Вашингтона, хотя это не столь очевидно. Но не стоит отрицать, что претензии Греции и Польши к Германии появились именно в тот момент, когда Германия не идет на поводу у Дональда Трампа, развивая энергетические проекты с Россией и проводя свою самостоятельную политику», — рассказал Евгений Валяев.

По словам эксперта, для Германии этот вопрос достаточно неприятный с имиджевой точки зрения. Германия как один из лидеров Евросоюза не хотела бы снова поднимать те страницы истории, которые так для нее тяжелы. Но, судя по активности Греции и Польши, этот вопрос снова требует пояснений. Германия будет стоять на своем: вопрос о военных репарациях со стороны ФРГ закрыт. По этому вопросу Германия будет абсолютно непреклонна, ведь любое изменение позиции будет стоить Берлину очень дорого.

«Хотя не исключено, что Берлин захочет решить с Грецией и Польшей этот вопрос полюбовно, чтобы волна претензий по репарациям остановилась. Берлину есть, что предложить этим странам, начиная от льготных кредитных историй и инвестиций, заканчивая снижением политического давления на Польшу. Шансы на такой исход достаточно велики, поэтому греческий популизм по этому вопросу не выглядит таким уж бесполезным», — заключил Евгений Валяев.

Ранее Варшава заявила, что Польша понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы».