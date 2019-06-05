Мэй перепутала дату высадки союзных войск в Нормандии

Лондон, 5 июня. Британский премьер-министр Тереза Мэй ошиблась с датой высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает The Independent.

По данным СМИ, Мэй опубликовала в среду на своей странице в Twitter пост со следующим содержанием: «Сегодня исполняется 75 лет со «дня Д». Это стало началом конца Второй мировой войны».

Однако публикация была быстро удалена. Представитель британского премьера назвал произошедшее «человеческой ошибкой».

Союзные войска начали высаживаться в Нормандии 6 июня 1944 года, а не 5 июня, как написала Мэй.

Высадка в Нормандии силами США, Британии, Канады и их союзников получила название «Операция «Нептун». Союзные войска открыли второй фронт во Второй мировой войне.

Ранее журналисты составили топ-10 самых громких конфузов мировых лидеров по итогам 2018 года. В список попали бывший президент Украины Петр Порошенко, лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй. Примечательно, что рейтинг возглавила глава правительства Великобритании. Первое место она заняла благодаря «танцу робота» во время визита в Южноафриканскую Республику, который, судя по всему, никого не оставил равнодушным. Кроме того, британский премьер повторила свои фирменные движения во время выхода на сцену под композицию известной группы АВВА «Королева танца» во время заседания консервативной партии.