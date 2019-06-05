Новейшие авианосцы США могут забраковать из-за несовместимости с F-35

Вашингтон, 5 июня. Конгресс США может запретить передачу ВМС второго авианосца John F. Kennedy (класс Gerald R. Ford), у которого есть проблемы с запуском самолетов.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей уже предложил забраковать новейший корабль. Если Конгресс последует этой рекомендации, соответствующий пункт появится в законопроекте об оборонной политике на 2020 год.

Как сообщают американские СМИ, вероятнее всего, причиной недовольства парламентариев стала несовместимость авианосца с самолетами F-35С. Новое судно оснащено электромагнитными катапультами и аэрофинишерами, которые, по логике инженеров, должны стать более мощной заменой паровых катапульт и гидравлических тросовых катушек.

Однако на деле мощности этих устройств оказалось недостаточной для того, чтобы F-35С смог набрать достаточную для взлета с палубы скорость. На сегодняшний день с борта John F. Kennedy можно запустить лишь истребители F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler, да и то лишь при ограничении по массе топлива и бортового оружия.

Кроме того, у корабля есть проблемы с системой доставки боеприпасов на палубу. 11 грузовых лифтов работают со сбоями. А между тем авианосец должен быть спущен на воду в 2024 году.

О проблемах с авианосцем класса Gerald R. Ford сообщалось еще в январе. Во время испытаний военные провели 740 тестовых запусков самолетов, но в 20 случаях катапульта не сработала, а два запуска и вовсе пришлось отменить. После этого командование ВМС США приняло решение потратить дополнительные средства на ремонт корабля, который уже обошелся государству в 12,9 млрд долларов, став самым дорогим авианосцем в мире. Ранее сообщалось, что США намерены построить 10-12 таких авианосцев, которые поступят на вооружение до 2027 года.