Инспектор ДПС в Подмосковье спас из горящей квартиры ребенка и мужчину-колясочника

Андрей Анохин работает инспектором ДПС в подмосковном городе Орехово-Зуево. На работе о нашем герое говорят как об очень спокойном и сдержанном человеке, способном сохранять высокую работоспособность в критических и нестандартных обстоятельствах. У него высшее юридическое образование, и он прекрасный семьянин.

Однажды после службы Андрей хотел забрать сына, отдыхавшего у бабушки в доме на Македонской улице. Но, подъезжая к дому, он увидел клубы густого черного дыма, валившие с одного из незастекленных балконов четвертого этажа. Анохин сразу понял, что случилась беда. Он попросил прохожих позвонить в экстренную службу, а сам бегом бросился в подъезд и вверх по лестнице.

«Когда стучал и звонил в дверь квартиры, услышал: там кто-то кашляет, — вспоминает события того дня собеседник Федерального агентства новостей. — Я ему говорю: откройте дверь, у вас горит балкон, я окажу вам помощь. Мне открыл дверь пожилой мужчина на инвалидной коляске, я сразу вытащил его из густого и едкого дыма и увидел, что в квартире горит балконная дверь. Спросил у деда, есть ли кто еще в квартире? Он ответил, что там у него маленькая внучка».

Не раздумывая, герой бросился в задымленную комнату и стал искать ребенка. Дышать в квартире было нечем, не осталось видимости и приходилось все делать на ощупь. На чью-то помощь тоже рассчитывать особо не приходилось, а медлить и ждать было нельзя, ведь в горящей квартире оставался маленький ребенок.

Убедившись, что в комнате никого нет, Андрей вернулся на лестничную площадку к спасенному дедушке, чтобы отдышаться и уточнить, где именно могла оказаться малышка. Житель квартиры сказал, что ребенок, скорее всего, находится в другой, дальней комнате. В дыму и гари, без знаний о планировке квартиры Анохину все же удалось найти это помещение. Маленькая девочка стояла на балконе и была очень напугана.

«Я представился ей, спросил, боится она меня или нет. Она ответила, что не боится, тогда я взял ее за руку и вывел из горящей квартиры», — рассказал инспектор.

Люди, совершающие героические поступки, часто в решающий момент не анализируют свои мотивы, как бы грамотно и оперативно они ни действовали. Это особый режим, состояние, в котором спасение чужой жизни становится для героя важнее собственной безопасности.

«Я думал только о том, что в горящей квартире ребенок, которому нужна помощь, — просто ответил Андрей на вопрос нашего корреспондента о том, что он чувствовал. — Медлить и ждать пожарную службу было нельзя, а счет шел на секунды, в квартире остался маленький ребенок. На моем месте так бы поступил любой отец, любой мужчина».

Благодаря самоотверженности и грамотным действиям Анохина история на Македонской улице закончилась хорошо. Дедушка с внучкой остались целы и здоровы, их сразу же отвезли к родственникам. А когда Андрей решил проведать спасенных им людей, родители девочки просто не знали, как его благодарить: теперь они называют мужчину крестным отцом и ангелом-хранителем своей маленькой девочки Веры.

Разумеется, начальству тоже стало известно о героическом поступке инспектора дорожно-патрульной службы отдела ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Московской области старшего лейтенанта полиции Андрея Анохина. За проявленную самоотверженность ему выражена благодарность, а в будущем руководство подумывает наградить героя.