Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали недочеты сериала «Чернобыль»

Москва, 5 июня. Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС оценили американо-британский сериал от HBO «Чернобыль». Свидетели событий назвали некоторые недочеты киноленты.

Участник ликвидации последствий аварии Геннадий Зацепин из Новосибирска считает, что сериал рассчитан на не посвященных в подробности аварии зрителей и дает лишь общие представления. Кроме того, Зацепин отметил, что особое внимание в сериале уделено кругу лиц, связанному с правительством. Тем не менее он подчеркнул, что атмосфера секретности и бездействия подана достоверно.

Другой же участник событий Валентин Данилов из Краснодарского края поделился мнением, что все в сериале «слишком наигранно, преувеличено». Данилов занимался ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС на самой территории станции, командовал взводом из батальона спецобработки.

Данилов заметил, что в сериале показана полная нерасторопность с эвакуацией Припяти, утверждается, что якобы город жил своей жизнью после аварии. Однако Данилов отметил, что это не соответствует действительности. По словам свидетеля событий, в день аварии водителей автобусов из близлежащих регионов вызвали в военкоматы и сказали быть наготове к утру, чтобы отправиться в Припять. В самом городе милиционеры обходили каждую квартиру и сообщали об эвакуации. Жители Припяти узнали об аварии только в пунктах сбора, там же им сказали, что домой никто не вернется.

«Всех людей обеспечили билетами на поезда, дали немного денег, и они поехали кто куда. Вот так четко и быстро прошла эвакуация. К обеду воскресенья в Припяти уже никого не осталось», — рассказал Данилов в комментарии «АиФ».

Мини-сериал «Чернобыль» получил довольно высокие оценки как у критиков, так и среди зрителей. По данным iMDB, «Чернобыль» попал в 250 шоу с самой высокой зрительской оценкой, оттеснив такие сериалы, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».

Ранее первый президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что намерен посмотреть американо-британский сериал «Чернобыль», посвященный аварии на ЧАЭС.