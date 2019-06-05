Астрономы сообщили о появлении на небе уникальных облаков

Москва, 5 июня. Астрономы Московского планетария сообщили о начале сезона наблюдения уникального явления, которое видно на небе только в темное время суток — серебристых облаков.

По словам специалистов, наблюдать редкое явление можно только в июне-июле и в Северном полушарии — на географических широтах от 45 до 70 градусов, однако чаще всего они видны на широтах от 55 до 65 градусов.

«При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год», — говорится в сообщении.

Как объяснили астрономы, серебристые облака появляются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километров за счет ряда факторов, среди которых наличие водяного пара, низкой температуры и достаточного количества мелких пылевых частиц, которые выступают центрами конденсации влаги. Она затем превращается в мелкие кристаллы льда. Рассеиваемый ими солнечный свет и придает облакам необычный голубовато-синий цвет.

В научном обществе до сих пор нет единого мнения относительно происхождения этого уникального явления. Есть ряд гипотез, среди которых техногенная, метеорная и гипотеза о «солнечном дожде».

Напомним, еще осенью прошлого года NASA запечатлело на видео это редкое атмосферное явление. Для проведения съемок ученые запустили гигантский воздушный шар с семью камерами. Миссия длилась пять дней, в итоге ученые получили более 6 миллионов кадров.

Ранее астрономы установили, что несколько миллиардов лет назад произошло столкновение Млечного Пути и другой галактики. Зонд-«звездочет» GAIA помог специалистам изучить расстояние до трех миллионов звезд в окрестностях Солнца и выяснить, что эволюция Млечного пути произошла неожиданным образом.