Силовики обнаружили бордель в квартире вице-мэра в ХМАО

ХМАО, 5 июня. Силовики обнаружили в квартире заместителя мэра ханты-мансийского города Нягань Виктора Манухина бордель с проститутками. Чиновник стал фигурантом уголовного дела и подал в отставку.

Апартаменты Манухина в Нягани попали в поле зрения полиции в ноябре прошлого года, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным силовиков, уроженка Калининграда организовала в квартире бордель с проститутками, интимные услуги в котором оказывали ее подруги и знакомые из разных уголков страны.

«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все «жрицы любви» были установлены, а их сутенерша – задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», и 31 мая 2019 гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тыс. рублей», – рассказали в силовых структурах.

Чуть позже в деле появился еще один фигурант, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу — Виктор Манухин, пояснил источник. По его словам, заместитель мэра города, которому принадлежит данная квартира, отвечал за взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами.

Известно, что Манухин признался на допросе, что сдавал квартиру в аренду. Чиновник утверждает, что не интересовался судьбой своих апартаментов после подписания договора аренды и просто получал деньги за сдачу жилья. Источник издания добавил, что в доход от сдачи апартаментов, где больше года работал бордель, Манухин в налоговой декларации не указал. Однако говорить с полной уверенностью о том, что «именно Манухин крышевал этот бордель, пользуясь своим положением», следователи пока не берутся.