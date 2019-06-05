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В ВШЭ рассказали о вреде соцсетей перед ЕГЭ

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В ВШЭ рассказали о вреде соцсетей перед ЕГЭ

Москва, 5 июня. Активное обсуждение в социальных сетях темы ЕГЭ приводит к нервозности школьников и их родителей, считает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Касамара обратила внимание на психологическое состояние выпускников школ. По ее словам, в данный момент первокурсники тяжелее воспринимают ту нагрузку, которая раньше считалась нормой.

По ее мнению, молодежь оказывается более ранимой. И в такой ситуации нужно проводить работу не только со школьниками, но и с родителями и педагогами, добавила Касамара.

«Даже если молодой человек чувствует себя уверенно, готовится, но в соцсетях видит поднимающуюся истерию в своей группе, эта воронка начинает его затягивать. В такие эмоциональные воронки попадают не только ребята, но и родители», — приводит «НСН» слова представителя вуза.

На днях стало известно, что во время сдачи первых госэкзаменов был удален 141 ученик. Как выяснилось, школьники нарушили правила ЕГЭ. 

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Автор: Данила Копп
Источник: НСН
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