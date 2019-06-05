Названы четыре шага, которые помогут Зеленскому добиться мира на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно отменить «налог на войну», а также предпринять еще три шага для установления мира в стране.

Политик, проработавший в V и VI созывах украинского парламента, напомнил, что каждый украинец, независимо от возраста, получающий на Украине зарплату, пенсию или пособие, занимающийся бизнесом либо имеющий доходы от сделок с недвижимостью и так далее, платит военный сбор. То же относится и к иностранцам, которые получают какие-то доходы на Украине.

«В народе военный сбор называют «налогом на войну», а я его называю «налогом на смерть», — сказал Алексей Журавко. — Он был введен законом Украины от 31 июля 2014 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты» и изначально устанавливался до 1 января 2015 года. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. И Верховная рада во главе с Андреем Парубием и авторами этого законопроекта — Александром Турчиновым и Петром Порошенко — оставила этот сбор на неопределенно долгие времена».

Журавко отметил, что взимание «налога на войну» с украинцев продолжилось с формулировкой: «Временно, до вступления в силу решения Верховной рады Украины о завершении реформы Вооруженных сил Украины, устанавливается военный сбор».

«Это продолжается по сегодняшний день. При этом ни один эксперт не рискнет даже заикнуться о том, что хоть какие-то «реформы» осуществляются в ВСУ. Их просто нет, а налог дерут! И немалый… Так, по итогам 2017 года в бюджет Украины поступило свыше 15 млрд гривен военного сбора. Это более 577 млн долларов! То есть каждый украинец, если учесть, что население страны — 30 млн человек, платит по 20 долларов в год в качестве военного сбора. При этом эксперты предсказывают, что от военного сбора в 2019 году поступит уже около 20 млрд гривен», — написал Журавко на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что граждане Украины, даже малолетние и несовершеннолетние, являющиеся участниками гражданско-правовых, имущественных и земельных правоотношений, платят государству военный сбор на то, чтобы оно могло вовлекать всех без исключения в боевые действия.

«Украинские власти мобилизуют призывников в зону боевых действий, чтобы они стреляли по указанным им Киевом «агрессорам» — то есть по мирному населению Донбасса. Все на Украине крутится вокруг того, чтобы закупать и производить вооружение, платить зарплату военным, лечить раненых и хоронить неопознанных убитых. Если не прекратить собирать со всего народа десятки миллиардов гривен на ведение войны, то эта война никогда не прекратится. На войне, как показало правление «кровавого» Петра Порошенко, сказочно наживаются высшие чиновники. Сколько из этих 15 млрд гривен осело в их карманах? Народ уже дозрел до того, чтобы потребовать от власти Украины прекращения взимания военного сбора в размере 1,5% от всех доходов граждан», — уверен Журавко.

Экс-депутат Рады обратился к Зеленскому с просьбой подписать указ о прекращении огня в Донбассе, проведя соответствующие переговоры и согласования с представителями ЛНР и ДНР.