Вызванный в суд за «Сдирание кожи с продажного судьи» бизнесмен объяснился

История с письмом в суд в конверте, на котором была изображена картина XV века «Сдирание кожи с продажного судьи», — это провокация кого-то из конкурентов, заявил Федеральному агентству новостей краснодарский предприниматель Станислав Голубев.

Именно ему приписали авторство письма, направленного в Арбитражный суд Краснодарского края в столь «красочном» сопровождении. В ответ судья вызвал Голубева в суд для пояснений «в целях исключения неуважительного отношения к суду».

Корреспондент ФАН обратился за подробностями непосредственно к бизнесмену, оказавшемуся в центре набирающего обороты скандала.

«Мной просто кто-то воспользовался! Это вранье, — возмутился Голубев. — Я же не сумасшедший человек. Это просто ужас какой-то. Разве нормальный человек может такое сделать?.. Ну, что это такое? Это все вранье!»

Ранее в ряде СМИ, включая «Коммерсант» и znak.com, была распространена информация о том, что Станислав Голубев несколько недель назад отправил в суд документы в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». В ответ судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский 30 мая вынес определение о назначении на 5 июня заседания «по рассмотрению вопроса в целях установления наличия/отсутствия обстоятельств неуважения к суду, наличия/отсутствия иных признаков неправомерного поведения в связи с реализацией прав в судебном процессе».

Сам Голубев, по его словам, был в шоке, когда услышал от знакомых об этой истории, и уже направил все необходимые пояснения в суд.

«Я еще вчера написал письмо этому судье: мой адвокат поехала с письмом в Краснодар, — рассказал собеседник ФАН. — Я написал, что никакого отношения не имею к этому, абсолютно!»

Он не видел этого письма в конверте с картиной, лично не знаком с судьей и ни в каких процессах с ним не участвовал, добавил Голубев.

В первый раз об этом слышу, я сам просто в шоке. Мне отовсюду звонят, у меня много товарищей-адвокатов, из суда мне звонили. Мне позвонили, в общем, пять адвокатов: «Ты что, Стас, с ума, что ли, сошел?». И хохочут все, главное. Мне даже с московского, с Верховного суда позвонили и смеются»

Все это какие-то игры конкурирующих организаций, считает Голубев.

«Меня очень сильно подставили, — пояснил предприниматель. — Я примерно понимаю, кто это и что. У нас тут идет процесс по «Абсолюту», и они ко мне имеют какие-то претензии. А я их вообще не знаю!»

Вчера вечером, продолжил Голубев, ему прислали сообщение: «Заберите свое заявление из суда».

«Я спрашиваю, какое заявление, я вообще не знаю! — рассказал собеседник ФАН. — Они говорят: заберите, завтра восемьдесят человек в суде будут на другом заседании, как я понял, и нужно, чтобы я отказался от требований. А я ничего не предлагал, никаких требований, вообще ничего! Так что, может быть, оттуда это прилетело».

Станислав Голубев попросил Федеральное агентство новостей восстановить его репутацию вменяемого человека.

«Я абсолютно адекватный человек, у меня все в полном порядке! Я сам в шоке. У меня брат родной сам в коллегии адвокатов. Вот представьте, неужели я мог так поступить?»

Все это вранье, резюмировал предприниматель в интервью ФАН.

«Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи», — картина-диптих голландского художника Герарда Давида. Она была написана в 1498 году и изначально предназначалась для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. В настоящее время, впрочем, картина не смущает местных судей: ее перенесли в Муниципальную художественную галерею.